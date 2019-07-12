Mazıdağı’nda elektrik kesintisi uygulanacak
Mardin Mazıdağı ilçe merkezinde ve bazı mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.12 Temmuz 2019 Cuma 14:18
Mardin Mazıdağı ilçe merkezinde ve bazı mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nden (DEDAŞ) yapılan açıklamada, trafo merkezinde yürütülecek bakım-onarım çalışması sebebiyle
13 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00 - 15.00 saatleri arasında Mazıdağı merkez, Karalanı, Duraklı, Gürgöze, Yukarı Konak, Kemerli ve Yeşilköy mahallerinde enerji kesintisi uygulanacağı belirtildi.
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