Mazıdağı’nda elektrik kesintisi uygulanacak Mardin Mazıdağı ilçe merkezinde ve bazı mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Mardin Mazıdağı ilçe merkezinde ve bazı mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nden (DEDAŞ) yapılan açıklamada, trafo merkezinde yürütülecek bakım-onarım çalışması sebebiyle

13 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00 - 15.00 saatleri arasında Mazıdağı merkez, Karalanı, Duraklı, Gürgöze, Yukarı Konak, Kemerli ve Yeşilköy mahallerinde enerji kesintisi uygulanacağı belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.