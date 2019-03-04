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Mazhar Alanson, CRR Senfoni Orkestrası ile konser verdi

04 Mart 2019 Pazartesi 15:53
Mazhar Alanson, CRR Senfoni Orkestrası ile konser verdi

İSTANBUL (AA) - Şarkıcı, gitarist, söz yazarı ve oyuncu Mazhar Alanson, Turhan Yükseler yönetimindeki Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası ile konser verdi.

CRR Genel Sanat Yönetmenliğinden yapılan açıklamaya göre, CRR Konser Salonu'nda gerçekleşen "Mazhar Senfoni" başlıklı konsere, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konseri izleyenler arasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. İskender Pala, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Fecir Alptekin, Türkiye'nin Endonezya Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, oyuncular Hasan Kaçan, Kadir Çöpdemir, İpek Tuzcuoğlu ve müzik yazarı Doç. Dr. Michael Kuyucu da yer aldı.

"Yandım" şarkısıyla konsere başlayan sanatçı, "Ah Bu Ben", "Sarı Laleler", "Yağmur Var", "Tam Ortası", "Yaşın 19", "Ali Desidero" ve "Ele Güne Karşı" adlı eserlerinin de aralarında bulunduğu sevilen şarkılarını yorumladı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:53
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