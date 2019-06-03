Mazgal kapağı hırsızlığına tutuklama

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir apartmana ait 2 mazgal kapağını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Mayıs'ta Göztepe Mahallesindeki bir apartmana ait 2 mazgal kapağının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, söz konusu hırsızlığı Afganistan uyruklu N.M.A'nın (21) yaptığını belirledi. Şüpheli, 2 Haziran'da düzenlenen operasyonda Fikirtepe Mahallesi'nde yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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