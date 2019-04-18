Kaftancıoğlu mazbata sonrası 'Gezi kalkışması'na selam çaktı! CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun mazbata alması sonrası skandal paylaşımda bulundu. Gezi terörizmine gönderme yapan Kaftancıoğlu, paylaşımında "Gezi Parkına da bahar gelmeye başlamış. Gezi’nin güzel gözlü çocuklarına selam olsun." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbata alması sonrası skandal bir paylaşıma imza attı. Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan 2013 yılında tüm Türkiye'ye kaos ve kargaşaya sürükleyen Gezi Parkı terörizmine atıfta bulunan paylaşım yaptı. Vandallara selam çaktı! Kaftancıoğlu, paylaşımında "Gezi Parkına da bahar gelmeye başlamış. Gezi’nin güzel gözlü çocuklarına selam olsun." ifadelerine yer verdi.





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