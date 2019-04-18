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Seçim 2019 Sayfası

Kaftancıoğlu mazbata sonrası 'Gezi kalkışması'na selam çaktı!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun mazbata alması sonrası skandal paylaşımda bulundu. Gezi terörizmine gönderme yapan Kaftancıoğlu, paylaşımında "Gezi Parkına da bahar gelmeye başlamış. Gezi’nin güzel gözlü çocuklarına selam olsun." ifadelerini kullandı.

18 Nisan 2019 Perşembe 07:20
Kaftancıoğlu mazbata sonrası 'Gezi kalkışması'na selam çaktı!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbata alması sonrası skandal bir paylaşıma imza attı.

Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan 2013 yılında tüm Türkiye'ye kaos ve kargaşaya sürükleyen Gezi Parkı terörizmine atıfta bulunan paylaşım yaptı.

Vandallara selam çaktı!

Kaftancıoğlu, paylaşımında "Gezi Parkına da bahar gelmeye başlamış. Gezi’nin güzel gözlü çocuklarına selam olsun." ifadelerine yer verdi.

 

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 07:20
  1. Van
  2. İstanbul
  3. mazbata
  4. Canan Kaftancıoğlu
  5. Ekrem İmamoğlu

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  • meçulmeçul27 dk önce
    hesabı olan sadece allahtır siz cehennem odunları bekleyin sadece bekleyin o gün gelecek azabı......

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