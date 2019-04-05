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Seçim 2019 Sayfası

Mazbatayı aldı, 40 kol davul zurnayla karşılandı

31 Mart Yerel Seçimleri’nde, Edirne’de Millet İttifakı olarak seçime giren ve bir dönem daha kazanan CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan mazbatasını aldı.

05 Nisan 2019 Cuma 18:57
Mazbatayı aldı, 40 kol davul zurnayla karşılandı

31 Mart Yerel Seçimleri’nde, Edirne’de Millet İttifakı olarak seçime giren ve bir dönem daha kazanan CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan mazbatasını aldı.



Edirne Adliyesi’nde bulunan İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen mazbata törenine eşi Esra Gürkan ve çocukları ile birlikte giden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ı partilileri de yalnız bırakmadı. Mazbata töreninin ardından Atatürk Anıtı’nı ziyaret ederek, çelen bırakarak Edirne Belediye binasına gelen Gürkan’ı, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri davul zurna ekibi karşıladı. 40 kol davul zurna ve yoğun bir kalabalık tarafından karşılanan Gürkan, belediye binası önünde konuşma yaptı.



“Hayatım boyunca FETÖ ile yolumuz hiçbir noktada kesişmedi”


Gürkan, “’Başkan darbecilerin şerefine kadeh kaldırdı.’ Bizim kim olduğumuz belli, geçmişimiz belli. Ailemiz, yedi sülalemiz belli. Eşimiz, dostumuz, arkadaşımız belli. Hayatım boyunca ne FETÖ ile ne de ne bir başka terör örgütü ile ne PKK ile yolumuzun hiçbir kesişme noktası olmamış. Hayatımız boyunca Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda sapmamışız. Hayatımız boyunca Misak-ı Milli sınırlarından ayrılmamışız. Bu ülkenin bağımsızlığına, bu milletin birliğine bütünlüğüne, bu vatana, bu bayrağa göz diken herkesin gözünü oyma peşinde olmuşuz. Dediler ki, ‘Darbeye kadeh kaldırmış’. Buradan söylüyorum. Hangi terör örgütü olursa olsun, adı ne olursa olsun. İster PKK, ister İŞİD, ister DHKP-C, ister FETÖ olsun. Hayatımız boyunca karşısında olduk, hayatımız boyunca da karşısında olmaya devam edeceğiz.” dedi.



Öte yandan, seçimlerden 4 günce bazı ulusal gazete ve televizyon kanallarında, Gürkan’ın 15 Temmuz hain darbe gecesi alkollü bir mekanda ’36 yıl önce haberimiz yoktu, şimdi var o zaman içelim’ dediği görüntüler servis edilmiş ve kamuoyunda büyük tepkiye yol açmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 18:57
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