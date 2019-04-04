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Mazbatayı alan Başkan Bıyık göreve başladı

KOCAELİ(İHA) – Darıca Belediye Başkanı seçilen Muzaffer Bıyık, mazbatasını alarak Darıca Belediyesi’nde yapılan devir teslim töreninin ardından resmen görevine başladı.

04 Nisan 2019 Perşembe 21:20
Mazbatayı alan Başkan Bıyık göreve başladı

KOCAELİ(İHA) – Darıca Belediye Başkanı seçilen Muzaffer Bıyık, mazbatasını alarak Darıca Belediyesi’nde yapılan devir teslim töreninin ardından resmen görevine başladı.



Gebze Adliyesi Konferans Salonu’nda yapılan törenle mazbatasını alan Bıyık’a AK Parti ve MHP Darıca İlçe Teşkilatları yöneticileri, yeni dönemde görev yapacak olan belediye meclis üyeleri ve partililer eşlik etti. Gebze Adliyesi Konferans Salonu’nda yapılan törenin ardından Darıca Belediyesi’ne gelen Muzaffer Bıyık’ı, Şükrü Karabacak hizmet binası girişinde çiçeklerle karşıladı. Vatandaşlar, belediye çalışanları ve partililerin yoğun ilgi gösterdiği programda Başkan Karabacak ve Bıyık partililerine birer selamlama konuşması yaparken, kurban kesilerek dualar edildi.



Kurban kesilmesi ve duaların ardından konuşan Şükrü Karabacak 2004 yılında belde başkanı olarak başladıkları belediye başkanlığı görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını,15 yıllık görev süresince ekip arkadaşlarıyla güzel hizmetler yapma gayreti içinde olduklarını belirterek bu zaman zarfı içinde beraber çalıştıkları tüm belediye personeline teşekkür etti ve Başkanlık görevini devralan Muzaffer Bıyık’a başarılar diledi.



Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ta ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı Karabacak’a teşekkür ederek başladığı konuşmasında Darıca’da istikrarın değişmediğini, bundan sonra da aynı gayret ve çaba içinde Darıca için hizmetlerde bulunacaklarının altını çizdi. Başkan Bıyık, “80 günlük seçim çalışmalarımız esnasında birçok şeyden feragat ederek çalışma yaptık. Darıca halkına neler yapacağımızı anlattık. Darıca halkı şükürler olsun anladı. Yüzde 52,5 ile Darıca’da seçildik. Bu saatten sonra eşit hizmet etmek için çalışacağız. Derdimiz Darıca, var gücümüzle çalışacağız. Seviyeli güzel bir seçim kampanyası yürüttük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. MHP İlçe Başkanımız ve MHP’li dostlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu bayrağı daha yukarlara taşıyacağız inşallah. Bu seçimin kazananı Darıca oldu. Şehrimize çok büyük katma değer katacağız” dedi.



Daha sonra makama geçen Başkan Bıyık’a çiçek takdim eden Karabacak mührü Muzaffer Bıyık’a verirken, Bıyık ve partililer tarafından belediye hizmet binası önünde bekleyen aracına kadar uğurlandı.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 21:20
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