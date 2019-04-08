Mazbatasını aldı ilk işi köylülerine yemek dağıtmak oldu

Bilecik merkeze bağlı Cumalı Köyü’nde yerel seçimlere tek başına girerek muhtar olan Zeki Tetik’in ilk işi köylülere yemek dağıtmak oldu.

Bilecik merkeze bağlı ve kentte 24 kilometre uzaklıktaki Cumalı Köyü’nde 31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçimine köyde tek muhtar adayı olarak seçime giren Zeki Tetik seçimi kazanarak mazbatasını aldı. Mazbatasını aldığı gün köy meydanına kurduğu sofralarla köylülerine yemek veren muhtar, köylülerden tam not aldı.

Seçimlerden önce mazbatasını alır almaz yemek dağıtacağı konusunda kendi kendi kendine söz verdiğini söyleyen Tetik, "2004-2009 yılları arasında köyde muhtarlık yaptım. Sonra bir dönem ara verdikten sonra 2014-2019 arasında bir daha muhtar seçildim. Sonra bu dönem tek başıma girdiğim seçimlerde tekrar muhtar seçildim. İlk iş olarak köylülerime yemek verdim. Bu da köylülerim tarafından çok olumlu karşılandı. 5 sene boyunca köyüme tekrar hizmet nasip oldu. Hep birlikte köyümüze hizmet edeceğiz" dedi.