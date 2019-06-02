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Mayısta en fazla sigaranın fiyatı arttı

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 22,22 ile uzun ve kısa filtreli sigaralar oldu - Söz konusu dönemde fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 52,64 ile sivri biber olarak belirlendi

02 Haziran 2019 Pazar 10:23
Mayısta en fazla sigaranın fiyatı arttı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) bu yılın mayıs ayında İstanbul perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 22,22 ile uzun ve kısa filtreli sigaralar olduğu bildirildi.

İTO tarafından, Mayıs 2019 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, geçen ay İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 97'sinin perakende fiyatı artarken, 38 ürünün fiyatı düştü. 107 ürünün fiyatında ise değişiklik olmadı.

- Sigaranın fiyatı arttı, sivri biber ucuzladı


Mayıs ayında gıda harcamaları tütün, alkollü ve alkolsüz içecekler grubunda yeralan uzun ve kısa filtreli sigaralar yüzde 22,22 ile fiyatı en fazla artış gösterenürün oldu.

Sigarayı, yine gıda harcamaları yaş, kuru sebze ve meyvegrubunda yer alan yüzde 21,56 ile tuzlu fıstık, ulaştırma harcamalarından yüzde20,73 ile şehirler arası otobüs bilet ücreti, gıda harcamaları grubundan yüzde16,66 ile tavuk, yüzde 15,35 ile limon, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarıgrubundan yüzde 12,38 ile maç giriş bilet ücreti izledi.

Söz konusu dönemde gıda harcamaları yaş, kuru sebze ve meyve grubunda yer alansivri biber yüzde 52,64 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler ise yine aynı gruptan yüzde 33,90 ile soğan, yüzde28,48 ile erik, yüzde 28,05 ile bezelye, yüzde 26,23 ile kabak ve yüzde 25,54 ilesalatalık olarak sıralandı.

Mayısta bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:

MevsimselTarım Ürünleri Değişim(%)
Artan
Limon15,35
Muz 7,17
Elma6,50
Azalanlar
Sivri biber-52,64
Soğan-33,90
Erik-28,48
Bezelye-28,05
Kabak-26,23
Salatalık-25,54
Taze fasulye-24,91
Kıvırcık salata-17,91
Domates-16,01
Mevsim Dışı Tarım Ürünleri
Balık10,42
İşlenmişTarım-Sınai ve Diğer ÜrünleriDeğişim (%)
Filtreli sigara22,22
Tuzlu fıstık21,56
Şehirler arası otobüs bilet ücretleri20,73
Tavuk16,60
Maç giriş bilet ücretleri12,38
Dini harcamalar11,38

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 10:23
  1. fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri
  2. İTO

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