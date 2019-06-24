0553 313 94 23

Mayıs ayında siyaset gündeminin zirvesinde YSK vardı

MTM raporuna göre Mayıs ayında siyaset gündeminin ana konusu seçimler ve YSK oldu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:56
Mayıs ayında siyaset gündeminin zirvesinde YSK vardı

MTM raporuna göre Mayıs ayında siyaset gündeminin ana konusu seçimler ve YSK oldu.


Medya Takip Merkezi (MTM), Mayıs ayında gündemde yer alan siyasi ve toplumsal başlıkları araştırdı. Rapora göre,siyaset gündeminin ana konusu seçimler ve YSK oldu. Türkiye ve ABD arasında yaşanan S-400 gerginliğinin alevlenmesi ise gündemden inmeyen bir diğer başlıktı.


Yüksek Seçim Kurulu’nun, 31 Mart’ta yapılan seçimlerin bazı ilçe ve beldelerde iptaline karar vermesinin ardından, Artvin’in Yusufeli, Kırıkkale’nin Keskin, Denizli’nin Honaz ilçeleri ve Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı olan Kesmetepe beldesinde vatandaşlar yeniden sandık başına gitti. Siyaset gündemi listesinde uzun süredir yerini koruyan seçimler, Mayıs ayında 24 bin 129 haber ile en çok konuşulan siyasi başlıklardan biri oldu.


İstanbul yeniden sandık başına gidiyor


AKP’nin İstanbul’da seçimlerin iptali için yaptığı başvurunun ardından Yüksek Seçim Kurulu, Sadi Güven başkanlığında toplandı. Toplantıda AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı olağanüstü itiraz görüşüldü. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini, 4’e karşı 7 üyenin aldığı karar ile iptal etti. Bu kararı ile YSK, 159 bin 343 haberle medyada yer aldı.


Karar sonucu, Ekrem İmamoğlu’nun 17 Nisan’da aldığı mazbatanın hükümsüz hale gelmesi ile “mazbata”, 37 bin 330 habere yansıyarak siyaset gündeminin en çok konuşulanlarından oldu.


Yüksek Seçim Kurulu, süreyi de dikkate alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran 2019’da yapılmasına karar verdi. MTM’nin raporuna göre 80 bin 498 habere konu edilen 23 Haziran, siyaset gündeminde de büyük yankı uyandırdı.


Türkiye ile ABD arasında S-400 gerginliği devam ediyor


Mayıs ayında Türkiye, dış politikaya ve ABD ile yaşanan S-400’lere odaklandı. Konu kapsamında hem Rusya hem de Türk hükümeti tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında, Temmuz ayı itibariyle teslimatın başlayacağı öngörülüyor.


S-400 füzelerinin Rusya’dan alınmasına ABD tarafından büyük tepki geldi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, NATO ile ilgili bir toplantıda, "Türkiye kararını vermeli. Tarihin en başarılı askeri ittifakında kritik bir ortak olarak mı kalmak istiyor yoksa ittifakımıza zarar verecek dikkatsiz kararlarıyla bu iş birliğinin güvenliğini riske atmak mı" şeklinde açıklamalarda bulunurken, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü


Morgan Ortagus, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması halinde çok ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını belirtti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alınmasına ilişkin olarak, “Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Uluslararası ticarette herhalde kazan kazan esası her ülkenin menfaatinin gereğidir. Bu olmadığı takdirde de biz herhangi bir şeyi de almaya ne mecburuz ne mahkûmuz. Amerika nasıl kendi menfaatine göre hassas davranacaksa, Türkiye olarak biz de menfaatimizi düşünerek bu adımları atacağız" ifadeleri ile ABD tarafından yapılan açıklamalara tepkisini ortaya koydu.


Türkiye ile ABD arasındaki S-400 ve F-35 anlaşmazlığı, Batı basınının gündeminden düşmezken, Türk medyasında 35 bin 560 habere konu olarak Mayıs ayının çok konuşulan gündem konuları arasında yer aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:56
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'da iş dünyası güveni haziranda geriledi
    1. Almanya'da iş dünyası güveni haziranda..
    2. Mursi’nin cumhurbaşkanlığı ve ölümü..
    3. Elektrikli bisiklete çakar taktı,..
    4. Karaköprü Belediyespor’da alt yapı..
    5. Kadınların yaptıkları eserler..
    6. Çalı’da altın kemerin sahibi İsmail..
    7. Evlenmekten vazgeçen kız kardeşini..
    8. Şehir askerin ailesine şehadet belgesi..
    9. UEDAŞ çalışanlarına çetin arazi..
    10. Golfçüler halı ve fileyle şampiyonaya..
    11. Ziraat Fakültesi Bilecik tarımının..
    12. Türk ‘Pençe’si PKK’ya göz açtırmıyor!
    13. Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı..
    14. Firari FETÖ sanığı, Niğde'de kıskıvrak..
    15. "İstanbul seçimini yaptı, milletin..
    16. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    17. Yiğit Aslan Başarılarına Devem Ediyor
    18. Meteoroloji uyardı: Bu saatlerde..
    19. Çaldıran Belediyesinden cami yapımı..
    20. Başkan Kılıç’tan muhtarlar zirvesi
    21. Minibüse giren yavru kedi itfaiye..
    22. VASKİ’den akıllı su sayacı dönemi
    23. (Tekrar) Kartal’da çöken bina..
    24. Hapis cezası bulunan FETÖ üyesi..
    25. Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! 16..
    26. Boyun germe estetiği ile yıllara..
    27. Altay’dan, İzmir’e birlik çağrısı
    28. Pasinler TSO’dan mesleki yeterlilik ve..
    29. Büyükşehir’in gelecek stratejisi..
    30. Çipras'tan Türkiye’ye alçak tehdit!..
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama