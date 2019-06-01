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Mayıs ayında İstanbul Havalimanı’nı 5 milyon 228 bin yolcu kullandı

Mayıs ayında toplam 35 bin 696 uçağın iniş ve kalkış yaptığı İstanbul Havalimanı’nı toplam 5 milyon 228 bin yolcu kullandı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 17:11
Mayıs ayında İstanbul Havalimanı’nı 5 milyon 228 bin yolcu kullandı

Mayıs ayında toplam 35 bin 696 uçağın iniş ve kalkış yaptığı İstanbul Havalimanı’nı toplam 5 milyon 228 bin yolcu kullandı.


İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, 2019 Mayıs ayına ilişkin yolcu ve uçuş rakamlarını içeren trafik raporunu açıkladı. İGA’nın sosyal medya hesaplarında yapılan bilgilendirmede 35 binin üzerinde uçuş ve toplamda ise 5 milyonun üzerinde yolcu İstanbul Havalimanı’nı kullandığı belirtildi.


Havalimanını 5 milyon 228 bin 447 kullandı


Paylaşılan Mayıs ayı Havalimanı trafik raporunda İstanbul Havalimanı’na toplam 35 bin 696 uçağın iniş kalkış yaptığı bilgisi yer aldı. Raporda havalimanını kullanan yolcu rakamlarına da yer verildi. Buna göre 2 milyon 591 bin 190’ı gelen, 2 milyon 637 bin 257’si ise giden yolcu olmak üzere İstanbul Havalimanı’nı Mayıs ayında toplamda 5 milyon 228 bin 447 kullandı. Yine aynı dönemde toplam işlenen bagaj sayısı ise 3 milyon 390 bin 583 olarak gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 17:11
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