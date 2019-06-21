Mayınlı arazide korkutan yangın Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde Suriye sınırındaki mayınlı alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde Suriye sınırındaki mayınlı alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Suriye sınırında bulunan mayınlı alandaki otların henüz belirlenemeyen nedenle tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mayınlı araziye de sıçrayan yangına itfaiye ve sınır birliklerine ait TOMA ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışmalarını sürdürdü.

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