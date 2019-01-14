May'den kritik oylama öncesi "Brexit gerçekleşmez" uyarısı

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May parlamentonun yarın yapılacak oylamada Brexit anlaşmasını reddetmesi halinde, ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyesi olarak kalması ihtimalinin artacağını söyledi.



Stoke-on-Trent kentinde bir fabrika ziyaretinde konuşan May, "Son birkaç haftada gördüğümüz üzere Brexit'i ertelemek, hatta durdurmak isteyenler var ve bu amaç için her aracı kullanıyorlar." dedi.



Yarınki Brexit oylamasında ret oyu vermeye hazırlanan milletvekillerine seslenen May, "Milletvekillerinden atacakları adımların İngiliz halkının demokrasimize inancına yönelik sonuçlarını dikkate almalarını istiyorum. Halkın demokratik sürece ve siyasilere inancı büyük zarar görür. Referandumun sonucunu hayata geçirmek görevimizdir." diye konuştu.



Parlamentonun Brexit anlaşmasını reddetmesi halinde olacakları değerlendiren May, "Büyük ihtimalle parlamento Brexit'in gerçekleşmemesine yol açacak şekilde felç olacaktır." ifadesini kullandı.

- Retçi milletvekillerine mesaj

Siyasi gözlemciler, May'in Brexit'in gerçekleşemeyeceğini söyleyerek sert Brexit yanlısı milletvekillerinin kendi anlaşmasına destek vermesini sağlamaya çalıştığını belirtiyor.

May'in liderliğini yaptığı Muhafazakar Partiden yaklaşık 100 milletvekilinin yarınki oylamada ret oyu vermesi bekleniyor.



May’in Brexit anlaşmasına, azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Kuzey İrlanda’nın sert Brexitçi Demokratik Birlik Partisinin (DUP) 10 milletvekili de ret oyu vereceklerini açıklamıştı.

May'in Brexit politikası, bugüne kadar 10'dan fazla bakanın istifasına yol açtı.

- Parlamento ipleri eline aldı

İngiliz parlamentosu, geçen hafta aldığı iki kararla hükümetin anlaşmasız Brexit için ayırdığı bütçeyi kullanmasına kısıtlama getirmiş ve May'in yeni tavizler için AB ile müzakeresi için kullanabileceği süreyi 3 günle sınırlamıştı.

Parlamento bu kararlarla May hükümetinin Brexit sürecindeki inisiyatifini kısıtlayarak ipleri önemli ölçüde eline almıştı.

İngiliz hükümetinin AB ile vardığı Brexit anlaşmasının geçen ay yapılacak oylaması son anda bir ay süreyle ertelenmişti.



Parlamento geçen hafta yeniden tartışmaya başladığı anlaşmayı yarın akşam saatlerinde oylayacak.



Anlaşmanın kabulü halinde İngiltere 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılmış olacak. Anlaşmasının reddi halinde ise İngiltere'de erken seçimden yeni referanduma kadar bir dizi seçenek masaya gelebilecek.



İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.

