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May'den Brexit açıklaması: Yeterli vaktimiz var

İngiltere Başbakanı May, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasına ilişkin, “Brexit’i gerçekleştirmek için yeterli vaktimiz var” dedi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 18:45
May'den Brexit açıklaması: Yeterli vaktimiz var

İngiltere parlamentosunda konuşan Başbakan Theresa May, Brexit’in bir sonraki Mayıs ayına kadar gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin, “Brexit için yeterli vaktimiz var” dedi.

İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson da konuya ilişkin, “Brexit’i kurtarmak için henüz çok geç değil” diye konuştu.

“Müzakerelerde hala zamanımız var daha önceden durum değişmişti yine değiştirebiliriz" diyen eski bakan, Serbest Ticaret Antlaşmasını İngiltere’nin lehine çevirmeleri için hükümetin tek bir şansı kaldığını söyledi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 18:45
  1. may
  2. ingiltere
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