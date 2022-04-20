Mayasız yumuşak poğaça tarifi: 10 dakikada hazırla fırına ver pratik mayasız poğaça tarifi

Sadece 10 dakikada hazırla fırına ver pratik mayasız poğaça tarifi

Sadece 10 dakikada hazırla fırına ver pratik mayasız poğaça tarifi için malzemeler

50 gram tereyağı ya da margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 tatlı kaşığı tuz

1 yumurta (Sarısı üzeri için)

50 gram kaşar

50 gram beyaz peynir

4-5 dal maydanoz

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Sadece 10 dakikada hazırla fırına ver pratik mayasız poğaça tarifi nasıl yapılır?

Karıştırma kabına erittiğimiz tereyağı ya da margarini, sıvı yağı, yoğurdu, tuzu ve yumurtanın akını alarak güzelce karıştırıyoruz. Ardından içerisine küçük küçük doğradığımız kaşar peynirini, beyaz peyniri ve ince bir şekilde kıydığımız maydanozu ekleyerek tekrar karıştırıyoruz. Siz peynir miktarını isteğinize göre değiştirebilirsiniz ya da farklı peynirlerden de kullanabilirsiniz. Sonrasında karışımın üzerine 2 su bardağı unu ve kabartma tozunu ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Hamurun kıvamına göre un eklemeye devam edebilirsiniz. Ben yarım su bardağı kadar daha un ekledim ve hamurum istediğim kıvama geldi. Hamurumuz sert bir kıvamda olmamalı. Hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopararak elimizle yuvarlayarak şekil veriyoruz. Bütün hamura aynı işlemi uyguladıktan sonra üzerine ayırdığımız yumurta sarısını sürüyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında ortalama 25 dk kadar poğaçaların üzeri güzelce kızarıncaya kadar pişiriyoruz.