0553 313 94 23

May ve Putin'in G20'deki görüşmesi

İngiltere Başbakanı Theresa May, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde, Moskova İngiltere ve müttefiklerini tehdit eden sorumsuz ve istikrarı bozucu faaliyetlerini durdurana kadar iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşemeyeceğini belirtti- May, İran'ı nükleer anlaşmada tutmanın önemi ve Esed rejiminin İdlib'e saldırısını dizginleme gereğini de dile getirdi

28 Haziran 2019 Cuma 16:37
May ve Putin'in G20'deki görüşmesi

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile G20 Liderler Zirvesi'ndeki görüşmesinde, Esed rejiminin İdlib'e saldırısını dizginleme gereğini belirtti.

May, Osaka'daki G20 Liderler Zirvesi marjında, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.

İngiliz Başbakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, May, Putin'e Rusya'nın düşmanca müdahaleler, dezenformasyon ve siber saldırılar dahil İngiltere ve müttefiklerini tehdit eden sorumsuz ve istikrarı bozucu faaliyetlerini durdurana kadar iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşemeyeceğini ifade etti.

Geçen yıl Salisbury kentinde çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'ya yapılan saldırıyı da anımsatan May, İngiltere sokaklarında kimyasal kullanılmasının kabul edilemez olduğunu, saldırıyı Rusya'nın yaptığına dair kesin kanıtlar bulunduğunu da vurguladı.

May, bu eylemin asla tekrarlanmaması gerektiğini belirterek, İngiltere'nin saldırıdan sorumlu tutulan iki kişinin adalete teslim edilmesini istediğinin altını çizdi.

- İran'ı nükleer anlaşmada tutmanın önemi de görüşüldü

Görüşmede ayrıca İran'ı nükleer anlaşmada tutmanın önemi ve Esed rejiminin İdlib'e saldırısını dizginleme gereği dahil küresel meselelerle ilgili konular da ele alındı.

May, İngiltere'nin Suriye rejiminin kimyasal silah kullanımına sert şekilde cevap vereceğini vurguladı.

G20 Liderler Zirvesi'nden basına yansıyan fotoğraflarda May ile Putin'in ikili görüşme öncesi el sıkıştıkları esnada, İngiliz Başbakan'ın gülümsememesi ve son derece ciddi yüz ifadesi takınması dikkati çekmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 16:37
  1. İngiltere
  2. Rusya
  3. Sergey Skripal
  4. Suriye
  5. Theresa May
  6. Vladimir Putin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    1. Lig kulüp başkanlarından Nihat Özdemir'e ziyaret
    1. 1. Lig kulüp başkanlarından Nihat..
    2. Otomobil takla attı: 2 yaralı
    3. Sancaktepe’de pompalı tüfekle kadın..
    4. AB, Filistin'deki polis misyonunun..
    5. Bilgi edinme başvurusu sayısında azalış
    6. Gazi mahallesinde sıcak asfalt..
    7. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    8. ABD’li oyuncu Steven Seagal Türkiye’de
    9. Meral Akşener'e FETÖ soruşturması!..
    10. TOKİ 2019 İstanbul Silivri Alipaşa..
    11. Afyonkarahisar’da tarihi eser..
    12. Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim..
    13. İnönü’de İlçe Güvenlik ve Muhtarlar..
    14. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi..
    15. Akçakoca Uluslararası Finduk Fest..
    16. Başkentte lezzet festivali
    17. Develi’de parklarda çim biçme ve..
    18. İç borçlanma stratejisi (2)
    19. 17. Uluslararası Kültür, Turizm ve..
    20. Anne Koçaklı; “Kızımın cesedini..
    21. ABD'li aktör Steven Seagal, Türkiye'ye..
    22. Sokak müzisyenleri ilgi odağı oldu
    23. Meyve hangi öğünde yenmeli?
    24. GÜNCELLEME - Zonguldak'ta uyuşturucu..
    25. "Türkiye'ye satarlarsa karşılarında..
    26. Tayvanlı bürokrattan Gürkan’a ziyaret
    27. İDO’dan Tekirdağ ve adalara sefer
    28. Konuralp tarihi cazibe merkezi olacak
    29. "MİT tırları"nın durdurulması..
    30. CHP'li isimden Ekrem İmamoğlu'na çok..
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı