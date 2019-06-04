May-Trump ortak basın toplantısı

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD ile İran ve iklim değişikliği konularında görüş ayrılıklarının sürdüğünü söyledi.



May, ABD Başkanı Donald Trump ile Başbakanlık ofisi "10 Numara"daki ikili görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülkenin ortak tarihine ve "özel ilişkisine" vurgu yaptı.



Kendisinin ve Trump'ın, bu "özel ilişkinin" mevcut muhafızları olduğunu belirten May, "Tıpkı atalarımız gibi biz de vatandaşlarımızın ve müttefiklerimizin güvenliğine tehditlerle yüz yüze kaldığımızda dayanışma içinde olduk ve birlikte hareket ettik." ifadesini kullandı.



May, İngiltere'nin çifte ajan Sergey Skripal ile kızına yönelik kimyasal saldırının ardından Rus diplomatları sınır dışı etme kararına ABD'nin 60 diplomatı sınır dışı ederek katılmasını ve Suriye'de kimyasal silah kullanan rejime karşı iki ülkenin birlikte askeri eyleme geçmesini bu dayanışmaya örnek gösterdi.



ABD'nin NATO ülkelerine yaptığı savunma harcamalarını artırma çağrısına İngiltere'nin de destek verdiğini belirten May, bunun sonucunda ittifakın savunma bütçesinin 100 milyar dolar daha arttığını hatırlattı.



"Bugün güvenliğimize, değerlerimize ve yaşam şeklimize yönelik yeni ve gelişen tehditleri ele aldık." diyen May, "Bunların kaynağı ve bunlarla mücadele hedefleri konusunda aynı görüşü paylaşıyoruz ancak tıpkı bizden önceki başbakanlar ve başkanlar gibi biz de zaman zaman yüz yüze olduğumuz tehditlere nasıl karşı koyacağımız konusunda ayrılabiliriz." diye konuştu.

- İran ve iklim değişikliği

İş birliğinin güçlü ittifakların temeli olduğuna inandığını belirten May, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün İran'ın bölgedeki istikrarı bozucu faaliyetlerinin ve Tahran'ın nükleer silah elde etmesinin önüne geçilmesi için iki ülkenin birlikte çalışmasının önemini ele aldık. Bunu başarmanın araçları konusunda ayrılsak da aynı hedefe ulaşmak istediğimiz açık. Daha önce de söylediğim gibi İngiltere İran ile nükleer anlaşmaya bağlılığını sürdürüyor. İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi ve bizim de hiç kimsenin yararına olmayan gerilimin tırmanmasından kaçınmak için her şeyi yapmamız önemli."

İngiltere'nin çağın en önemli sorunlarından biri olan iklim değişikliği konusunda da ABD'den farklı düşündüğünü, Trump ile görüşmesinde bunu belirttiğini aktaran May, "İngiltere'nin iklim değişikliğiyle mücadele yaklaşımını ve Paris Anlaşması'na devam eden desteğini ortaya koydum." ifadesini kullandı.



Çin'in de görüşmede konuşulduğunu kaydeden May, "Çin'in ekonomik önemini teslim ettik ve ortak çıkarlarımızı ya da değerlerimizi tehdit eden eylemleri görmezden gelemeyeceğimizi konuştuk." dedi.



"Başkan Trump Brexit müzakereleri konusunda kendi tavsiyesini dinlemediğinizi söyledi. Bu doğru mu?" şeklindeki bir soruya da May, "Başkan benim AB'yi mahkemeye vermemi tavsiye etti ancak ben müzakere ettim ve bir anlaşmaya vardım." yanıtını verdi.



May, İngiltere'nin AB'den bir anlaşmayla ayrılmasının doğru olduğuna inanmayı sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.



