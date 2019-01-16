May hükümeti İngiltere Parlamentosu'ndan güvenoyu aldı May hükümeti 306'ya karşı 325 oyla güven oyu almayı başardı

May ve hükümeti 306’ya 325 oyla güven oyu almayı başardı. Önceki gün AB ile yapılan Brexit anlaşmasını 202’ye 432 oy ile kabul etmeyen Parlamento, May ve hükümetine güvenoyu verdi. May AB'den çıkmak için uzlaşma arayacak Güven oylaması Brexit hezimeti sonrası muhalefetteki İşçi Partisi’nin talebi ile Parlamento gündemine alınmıştı. Güvenoyunu geçen May, bir sonraki aşama olarak tüm siyasi partilerle görüşerek İngiltere'nin AB'den çıkması süreci üzerine uzlaşma yolu arayacak

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