0553 313 94 23

May hükümeti İngiltere Parlamentosu'ndan güvenoyu aldı

May hükümeti 306'ya karşı 325 oyla güven oyu almayı başardı

16 Ocak 2019 Çarşamba 23:18
May hükümeti İngiltere Parlamentosu'ndan güvenoyu aldı

May ve hükümeti 306’ya 325 oyla güven oyu almayı başardı.

Önceki gün AB ile yapılan Brexit anlaşmasını 202’ye 432 oy ile kabul etmeyen Parlamento, May ve hükümetine güvenoyu verdi.

May AB'den çıkmak için uzlaşma arayacak

Güven oylaması Brexit hezimeti sonrası muhalefetteki İşçi Partisi’nin talebi ile Parlamento gündemine alınmıştı. Güvenoyunu geçen May, bir sonraki aşama olarak tüm siyasi partilerle görüşerek İngiltere'nin AB'den çıkması süreci üzerine uzlaşma yolu arayacak

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 23:18
  1. ingiltere
  2. brexit

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa'da eğitime kar engeli
    1. Manisa'da eğitime kar engeli
    2. Fransız bakan May'in teklifini..
    3. GÜNCELLEME - Konya'da otomobil tırla..
    4. Yunanistan'da Başbakan Aleksis..
    5. Konya'da yarın okullar tatil mi? Konya..
    6. Maçın ardından
    7. Çorum'da yarın okullar tatil mi? Çorum..
    8. Kenevir üretiminde üniversite-üretici..
    9. Sarı yeleklilerin gösterileri..
    10. "Parlamentoda olmam gerekiyor" dedi,..
    11. Sri Lanka dış borçlarını ödeyebilmek..
    12. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü ve..
    13. Şanlıurfa'da hırsızlık iddiası
    14. May, güvenoyu almayı başardı
    15. İstanbulspor'da Akaminko 4 hafta yok
    16. Fiyatı dolar ve eurodan daha hızlı..
    17. Çumra halkından Doğu Türkistan'a..
    18. Elazığspor'da mali krizden çıkış yolu..
    19. Balıkesir'i vuran fırtına, avantajı..
    20. Erzurum-Ağrı ve Erzurum-Bingöl kara..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?