0553 313 94 23

Maximum Kart ile Aytemiz'den yakıt alana 30 liralık MaxiPuan

İş Bankası ve Aytemiz iş birliğinde düzenlenen kampanya kapsamında Maximum anlaşmalı Aytemiz istasyonlarına gelen Maximum Kart kullanıcıları, yapacakları 125 lira ve üzeri 4. yakıt alışverişlerinde, yine Maximum anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında yakıt alışverişlerinde kullanabilecekleri 30 liraya varan MaxiPuan fırsatı yakalıyor

15 Şubat 2019 Cuma 11:03
Maximum Kart ile Aytemiz'den yakıt alana 30 liralık MaxiPuan

İSTANBUL (AA) - İş Bankası ve Aytemiz iş birliğinde düzenlediği kampanya kapsamında Maximum anlaşmalı Aytemiz istasyonlarına gelen Maximum Kart kullanıcıları, yapacakları 125 lira ve üzeri 4. yakıt alışverişlerinde, yine Maximum anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında yakıt alışverişlerinde kullanabilecekleri 30 liraya varan MaxiPuan kazanıyor.

Aytemiz'den yapılan açıklamaya göre, Maximum Kart sahipleri, 15 Şubat - 31 Mart'ta Maximum anlaşmalı Aytemiz istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacakları 125 lira ve üzeri 4. yakıt alışverişinde, yine Maximum anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında yakıt alışverişlerinde kullanmak üzere 25 lira, Maximum Mobil'den kampanyaya katılmaları halinde ise toplam 30 lira MaxiPuan kazanıyor.

Maximum Kart sahiplerinin kazanacakları MaxiPuan'lar 4 Nisan tarihinde kredi kartlarına yüklenecek ve 18 Nisan 2019 tarihine kadar Maximum üyesi Aytemiz istasyonlarında yapacakları yakıt harcamalarında kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında bir müşteri kampanyadan bir defa yararlanabilecek ve en fazla 30 lira MaxiPuan kazanabilecek.Maximum Kart sahipleri, AYTEMIZ yazıp boşluk bırakarak kartlarının son 6 hanesi ile birlikte 4402'ye SMS olarak göndererek ya da Maximum Mobil uygulamasından kampanyaya katılabiliyorlar.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:03
  1. aytemiz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivil toplum ağı genişliyor
    1. Sivil toplum ağı genişliyor
    2. Trabzonspor'da flaş ayrılık! Sezon..
    3. Ak Parti Muratpaşa İlçe Başkanı..
    4. Avrupa borsaları
    5. "oyun" ile başladı, ASELSAN ortak oldu
    6. "Samsun, Millet Bahçesi ile yeni bir..
    7. Doğu Anadolu’da kar yağışı: 300 köy ve..
    8. Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü"..
    9. Samsun'daki silahlı kavga
    10. İki yıla kadar hapis gerektiren..
    11. Atiker Konyaspor: Her şey sahada..
    12. Kazdağları’nda kar yağışı nedeniyle..
    13. Simav’a Jeotermal OSB kuruluyor
    14. İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl..
    15. Yılmaz: ’İZSU hizmet değil eziyet..
    16. Kırgızistan'da 2018'de 77 bin istihdam..
    17. Keşmir’de bilanço artıyor: 44 ölü
    18. Yenimahalle’de unutulmaz Sevgililer..
    19. Kars’ta belediye kaldırımların karını..
    20. Sivas’ta 2 metrelik karla yoğun..
    21. Barcelona, Valverde'nin sözleşmesini..
    22. Başkan Yaşar: “Şentepe şenlendi”
    23. İran'dan Varşova Konferansı'na..
    24. Şenol Güneş kararını verdi! Ricardo..
    25. İstanbul’da 12 PKK’lı yakalandı
    26. Aile sorunlarına İslami pansuman
    27. Ankara merkezli FETÖ operasyonu!..
    28. Ödemiş, Kiraz ve Beydağ’ın seçmen..
    29. 93 yaşında yeniden aday oldu
    30. Çanakkale'de kar yağışı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi