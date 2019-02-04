Maxi, İşCep'ten sonra Maximum Mobil'de

İSTANBUL (AA) - İş Bankası'nın, yapay zeka teknolojisine dayalı ve aynı zamanda doğal dil işleme yeteneğine sahip kişisel asistanı Maxi, İşCep'ten sonra Maximum Mobil uygulaması içinde de müşterilerin kullanımına sunuldu.

Türkiye İş Banka'sından yapılan açıklamaya göre, Maxi, 29 Kasım 2018'den bu yana 1,7 milyon İşCep kullanıcısı tarafından deneyimlendi.

İş Bankası müşterileri, İşCep ve Maximum Mobil içerisinde Maxi ile hem konuşarak hem de yazışarak etkileşime geçebiliyor.

Maxi, tüketim alışkanlıklarına göre kullanıcılarına harcama tavsiyesi verebiliyor, harcama geçmişi, işlem detayları, hesap ve kredi kartı bakiye bilgileri gibi bilgilere ulaşarak raporlamalar yapabiliyor. Bunlarla sınırlı kalmayıp kullanıcılarının kolayca para transferi yapmalarını da sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, geleceğin bankacılığının yapay zeka teknolojisine dayalı diyalog bankacılığı üzerinden ilerleyeceğini öngördüklerini belirtti.

Sezen, şunları kaydetti:

"Teknoloji ile kendi iş alanımızı birleştiriyor, tasarladığımız basit, hızlı ve kolay çözümler ile müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Yapay zeka teknolojisi ve bunun bir alt alanı olan doğal dil işleme teknolojisine olan yatırımlarımız sonucunda, kişisel asistan hizmeti Maxi’yi geçen yılın sonunda hayata geçirmiştik. İlk olarak İşCep kullanıcılarına sunduğumuz diyalog bankacılığı hizmetimiz Maxi, iki ay gibi kısa bir süre içerisinde 1,7 milyon kullanıcıya ulaştı ve 4 milyon soruya cevap verdi. Gerçek bir müşteri temsilcisi ile işlem yaparmış gibi yaşatılan bu deneyimi Maximum Mobil uygulaması içerisine de entegre ettik. Maxi, yapay zeka teknolojisi sayesinde müşterilerimizin alışkanlıklarını takip ederek öğrendiği yeni şeyler ile kendini sürekli geliştiriyor. Müşterilerimiz adına düşünen, bilgilendiren, tavsiyelerde bulunan bir yol arkadaşı oluyor. Bugün İşCep ve Maximum Mobil uygulamaları içerisinde Maxi, bireylerin günlük hayatındaki yeni iletişim araçları ne ise onların içerisinde de yer alacak. Maxi'yi ev asistanlarıyla da entegre etmeyi planlıyoruz."