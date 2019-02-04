0553 313 94 23

Maxi, İşCep'ten sonra Maximum Mobil'de

Maxi, İşCep'ten sonra Maximum Mobil uygulaması içinde de müşterilerin kullanımına koyuldu

04 Şubat 2019 Pazartesi 14:44
Maxi, İşCep'ten sonra Maximum Mobil'de

İSTANBUL (AA) - İş Bankası'nın, yapay zeka teknolojisine dayalı ve aynı zamanda doğal dil işleme yeteneğine sahip kişisel asistanı Maxi, İşCep'ten sonra Maximum Mobil uygulaması içinde de müşterilerin kullanımına sunuldu.

Türkiye İş Banka'sından yapılan açıklamaya göre, Maxi, 29 Kasım 2018'den bu yana 1,7 milyon İşCep kullanıcısı tarafından deneyimlendi.

İş Bankası müşterileri, İşCep ve Maximum Mobil içerisinde Maxi ile hem konuşarak hem de yazışarak etkileşime geçebiliyor.

Maxi, tüketim alışkanlıklarına göre kullanıcılarına harcama tavsiyesi verebiliyor, harcama geçmişi, işlem detayları, hesap ve kredi kartı bakiye bilgileri gibi bilgilere ulaşarak raporlamalar yapabiliyor. Bunlarla sınırlı kalmayıp kullanıcılarının kolayca para transferi yapmalarını da sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, geleceğin bankacılığının yapay zeka teknolojisine dayalı diyalog bankacılığı üzerinden ilerleyeceğini öngördüklerini belirtti.

Sezen, şunları kaydetti:

"Teknoloji ile kendi iş alanımızı birleştiriyor, tasarladığımız basit, hızlı ve kolay çözümler ile müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Yapay zeka teknolojisi ve bunun bir alt alanı olan doğal dil işleme teknolojisine olan yatırımlarımız sonucunda, kişisel asistan hizmeti Maxi’yi geçen yılın sonunda hayata geçirmiştik. İlk olarak İşCep kullanıcılarına sunduğumuz diyalog bankacılığı hizmetimiz Maxi, iki ay gibi kısa bir süre içerisinde 1,7 milyon kullanıcıya ulaştı ve 4 milyon soruya cevap verdi. Gerçek bir müşteri temsilcisi ile işlem yaparmış gibi yaşatılan bu deneyimi Maximum Mobil uygulaması içerisine de entegre ettik. Maxi, yapay zeka teknolojisi sayesinde müşterilerimizin alışkanlıklarını takip ederek öğrendiği yeni şeyler ile kendini sürekli geliştiriyor. Müşterilerimiz adına düşünen, bilgilendiren, tavsiyelerde bulunan bir yol arkadaşı oluyor. Bugün İşCep ve Maximum Mobil uygulamaları içerisinde Maxi, bireylerin günlük hayatındaki yeni iletişim araçları ne ise onların içerisinde de yer alacak. Maxi'yi ev asistanlarıyla da entegre etmeyi planlıyoruz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 14:44
  1. İş Bankası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    300 kişi hastaneye kaldırıldı! Kaymakam duyurdu: Suları kestik
    1. 300 kişi hastaneye kaldırıldı!..
    2. Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı!
    3. Tekirdağ'da FETÖ operasyonu! 3 kişi..
    4. Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş..
    5. Afganistan'da çatışma! 17 ölü
    6. Adnan Oktar soruşturmasında kan..
    7. Finansal kesim dışı firmaların net..
    8. Paralimpik okçular Ankara'da kampa girdi
    9. İstanbul Boğazı'nda korkutan yangın
    10. "AB-Japonya Ekonomik Ortaklık..
    11. Marmara'da korkutan görüntü! Çok nadir..
    12. İlçede büyük karışıklık! 300'e yakın..
    13. Emiliano Sala'dan haber var! Uçağının..
    14. Galatasaray'da Hatayspor maçı..
    15. FETÖ'nün sözde "büyük bölge imamına"..
    16. Katar Emiri Al Sani Kuveyt'te
    17. Bahçeli'den "İlber Ortaylı" açıklaması
    18. Tahran yönetimi Irak'taki saldırıyı..
    19. AB'den darbeye destek! 10 ülke resmen..
    20. AB üyesi 10 ülke Guaido'yu "geçici..
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
    Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor