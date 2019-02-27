0553 313 94 23

Mavikent sözleşme görüşmeleri devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mavi Kent A.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:42
Mavikent sözleşme görüşmeleri devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mavi Kent A.Ş.’nin toplu iş sözleşme (TİS) görüşmeleri devam ediyor.


Van Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen 2. oturum görüşmelerine devam edildi. Toplantıya Mavikent A.Ş. Genel Müdürü Fazıl Tamer, belediye temsilcileri, Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantı karşılıklı iki tarafın olumlu görüş ve önerileri çerçevesinde geçerken, 3 yıllık toplu iş sözleşmesinin görüşmelerine devam edileceği de kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Mikrokrediler işsizliğin önüne geçiyor"
    1. "Mikrokrediler işsizliğin önüne geçiyor"
    2. Özel Hayat Hastanesi 41. yılını kutladı
    3. Balat'ta çökme riski! Giriş ve..
    4. Narlıdere metrosu kapsamında trafik..
    5. Flamenko Şarkıcısı Arcngel ve Yeni..
    6. Binlerce Tepeköylü Başkan Uçak’ı..
    7. Tuzluca’da iki aile arasında bulunan..
    8. Tekirdağ’da FETÖ’nün TSK’daki kripto..
    9. Bayan Çolakbayrakdar, yeni doğum yapan..
    10. Kasımpaşa, tur peşinde
    11. Benzine 11 kuruş indirim yapıldı
    12. Zincirleme kazada 3 çocuk yaralandı
    13. Avrupa borsaları
    14. Tuzla’daki koku paniğiyle ilgili bir..
    15. Berger’den GETHAM’a ziyaret
    16. “Simsarlara karşı devlet önlem alır”
    17. Başkan Erdoğan ittifakları kıyasladı:..
    18. Gerilim artıyor! Pakistan tüm hava..
    19. Pakistan, Hindistan'la yaşanan..
    20. Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin’den..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız