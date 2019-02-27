Mavikent sözleşme görüşmeleri devam ediyor Van Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mavi Kent A.

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mavi Kent A.Ş.’nin toplu iş sözleşme (TİS) görüşmeleri devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen 2. oturum görüşmelerine devam edildi. Toplantıya Mavikent A.Ş. Genel Müdürü Fazıl Tamer, belediye temsilcileri, Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantı karşılıklı iki tarafın olumlu görüş ve önerileri çerçevesinde geçerken, 3 yıllık toplu iş sözleşmesinin görüşmelerine devam edileceği de kaydedildi.

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