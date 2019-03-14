Mavikent Sosyal Tesisi hizmete açıldı

Şahinbey Belediyesi tarafından dar gelirli ailelere yönelik yaptırılan Mavikent Mahallesi’ndeki sosyal tesis düzenlenen törenle hizmete girdi.

Mavikent Mahallesi’ne yaptırdığı sosyal tesis, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Gaziantep Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hamza Bayındır, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı törenle hizmete açıldı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu garibin, yoksulun yanında olduklarını belirterek, “On yıl önce burada böyle bir mahalle yoktu. Sayın Cumhurbaşkanımız o zamanlar Başbakan iken, Gaziantep’e gelmişti ve bende bir aylık belediye başkanıydım. Bana ’Senden fakirin, garibin yanında olmanı istiyorum. Peygamber Efendimiz (S.A.V) her zaman gariple fukarayla her zaman iç içe olmuş, senden de öyle olmanı istiyorum” demişti. Daha sonra aramızda gecen diyalogda konut yapmamız gerektiğini söyledim. Kendisiyle gittiğimiz bir aile ziyaretinde aile bodrum gibi bir yerde oturuyordu ve tavan o kadar alçaktı ki Cumhurbaşkanımızın kafası tavana değiyordu ve kendisi o gün 1+1 konut yapımı konusunda talimat verdi. Daha sonra Cumhurbaşkanımızla yaptığım görüşmede 1+1 konutların yeterli olmayacağını aileler için en az 2+1 konut yapmamız gerektiğini anlattım. Cumhurbaşkanımız da biz hedefimizi 1+1 den 2+1 e taşıdık diyerek bizlere yoksulun yanında olmamızı istedi. Bir taraftan TOKİ konut yaparken, bizde Şahinbey Belediyesi olarak sosyal konut yapalım dedik. Daha önce hiç ev almamış üzerinde tapulu malı, arabası olmayan gelir seviyesi asgari ücretin 1.5 katından fazla olmayan ailelere sosyal konut yaptık. İlk olarak Serinevlerde 300 konut yaptık ve dar gelirli ailelere verdik. Talep fazla olunca burayı sosyal konut alanı olarak belirledik. Burası şehrin en havadar yerlerinden birisi. Mavikentte şuanda 5.422 tane konutumuz var. Türkiye’de bu şekilde kendi imkanlarıyla sosyal konut yapan belediye yok. Bu alanda rekor kırdık ve daha önce hiç evi olmayan vatandaşlarımızı kiradan daha uygun şartlarda ev sahibi yaptık. Bundan da gururluyuz mutluyuz. Allah güle güle oturmayı nasip etsin” dedi.