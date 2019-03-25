0553 313 94 23

’Mavide buluşalım’ projesi

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı ’Mavide buluşalım’ projesinin ikinci buluşması Expo 2016 Antalya’da gerçekleşti.

25 Mart 2019 Pazartesi 14:42
’Mavide buluşalım’ projesi

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı ’Mavide buluşalım’ projesinin ikinci buluşması Expo 2016 Antalya’da gerçekleşti.


İlk olarak Küçük Balık Dedektiflerleri eğitimi alan çocuklar daha sonra oltalarını alıp balık tuttular ve tuttukları balıkları yaşam alanlarına geri bırakarak sertifikalarını almaya hak kazandılar.


Proje sayesinde çocuklara, balık çeşitlerini, amatör balık avcılığı kurallarını, deniz canlılarını, deniz kirliliği ve bu kirliliğin deniz canlıları üzerinde etkilerini, sürdürülebilir su ürünleri avcılığını öğrenecek. Bu sayede çocuklara, doğa ve deniz sevgisi aşılanmış olacak.


Projeye Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen katılarak çocuklarla birlikte balık tuttular. Program sonunda çocuklara Vali Karaloğlu sertifikalarını ve balık dedektifi kimliklerini verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:42
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail ordusu, Gazze sınırını kapalı askeri bölge ilan etti
    1. İsrail ordusu, Gazze sınırını kapalı..
    2. Kayserispor hazırlık maçı yapacak
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “HDP, İstiklal..
    4. Kebap restoranında korkutan baca..
    5. Başkan Memduh Büyükkılıç:
    6. TSE’den Enerji Bakanlığına ’Kalite ve..
    7. Yavaş'tan sanayi sitelerine ziyaret
    8. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    9. Eskişehir'de FETÖ operasyonu! 4 kişi..
    10. TCMB döviz kurları
    11. Halil Umut Meler hangi karşılaşmayı..
    12. KATSO’dan emlakçılara uyarı
    13. Karslı dağcılardan anlamlı yürüyüş
    14. Mustafa Cengiz'den 'devam' kararı
    15. Bağdat'taki turizm fuarında "aslan..
    16. Türkiye’den İdai Kasırgası..
    17. Amerikan Futbolu oynarken ayağını..
    18. Polisler ve vatandaştan örnek bağış
    19. Hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
    20. Böcek: “Beş yıldır neredeydiniz”
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!