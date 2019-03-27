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MaviBahçe’de organik pazar

160 sivil toplum örgütünün bileşeni olduğu Ege Kadın Buluşması Platformu’nun girişimleriyle, İzmir’in çeşitli mahallelerinde özellikle kadın çiftçilerin yetiştirdiği organik tarım ürünleri, MaviBahçe köprüsündeki pazar yerinde kurulan Köy Pazarı’nda İzmirli tüketicilere sunuluyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:33
MaviBahçe’de organik pazar

160 sivil toplum örgütünün bileşeni olduğu Ege Kadın Buluşması Platformu’nun girişimleriyle, İzmir’in çeşitli mahallelerinde özellikle kadın çiftçilerin yetiştirdiği organik tarım ürünleri, MaviBahçe köprüsündeki pazar yerinde kurulan Köy Pazarı’nda İzmirli tüketicilere sunuluyor.


Kemalpaşa’ya bağlı Dereköy’de yetiştirilen baldan zeytinyağına, sarma yaprağından, naturel sabunlara kadar bir çok organik ürünü kurulan pazar tezgahlarında satışa çıktı. Özellikle bal ve zeytinyağı konusunda ülke çapında oldukça sağlıklı ve organik ürünler yetiştirildiğine dikkat çeken Kemalpaşa Dereköy Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Belgin Alparman, pazar yerinde kurulan Köy Pazarı’ndaki ürünler hakkında bilgi verdi. Alparman, "Kadınlarımız köylerinde kendi yetiştirdikleri ve ürettikleri mahsülleri tüketiciler ile buluşturarak, hem sağlıklı hem de doğal ürünler yetiştirerek ev ekonomilerine katkıda sağlıyor. Ürünlerimizin tamamı, sürekli olarak gıda mühendisleri tarafından kontrol edilmekte. Balımız, haklı bir üne sahip Marmaris balına ciddi rakip olabilecek kaliteye sahip. Özellikle yöreye özgü Basra balı ile kızılçam balı en gözde organik ürünler olarak markalaşma yolunda hızla ilerliyor. Bizler de Ege Kadın Buluşması İzmir Sekreteri Şengül Baysak’ın sağladığı katkı ile ürünlerimizi İzmirlilerin ayağına getiriyoruz. Böylelikle Üreten kadınlara, ürettiklerini satabilecek pazarlar yaratıyor, pazarlarda da kendilerine destek oluyoruz. Kendi yetiştirdikleri ya da evlerinde ürettikleri ürünlerin vatandaşlarla buluşmasını sağlıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:33
  1. doğa

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