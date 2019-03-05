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Mavibahçe’de Eğitim Etkinlik Günleri

"Eğitim Geleceğinize Yakından Bakın" sloganıyla yola çıkan Futureskop oluşumu tarafından düzenlenen Eğitim Etkinlik Günleri’nin ikincisi, MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde gerçekleşti.

05 Mart 2019 Salı 13:03
Mavibahçe’de Eğitim Etkinlik Günleri

"Eğitim Geleceğinize Yakından Bakın" sloganıyla yola çıkan Futureskop oluşumu tarafından düzenlenen Eğitim Etkinlik Günleri’nin ikincisi, MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde gerçekleşti. Bilgilendirirken eğlendiren atölyeler ile uzman konuşmacıların katıldığı seminerlerin yer aldığı program, öğrenciler ve veliler tarafından yoğun ilgi gördü.


Geçen yıl ilki Balçova Kaya İzmir Termal Otel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Futureskop I. Eğitim Etkinlik Günleri’nin ikincisi bu yıl MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde düzenlendi.Üç gün süren ve katılımın ücretsiz olduğu eğitim etkinlik günlerinde, eğitim A’dan Z’ye masaya yatırıldı. Eğitim, eğitim psikolojisi, teknoloji alanlarında uzmanların konuştuğu seminerler yoğun ilgi gördü. Kent Meydanı’nda gerçekleşen seminerlerin yanı sıra öğrencilere yönelik düzenlenen atölyelere de katılım yoğun oldu. Funny Kids ile kara tahta tasarım atölyesi, çikolata atölyesi , Funny Kids ile tuval boyama atölyesi, Funny Kids ile bez çanta boyama atölyesi, dinozor atölyesi, Funny Kids ile kara tahta tasarım atölyesi ve Funny Kids ile bez çanta boyama atölyesi öğrencilere ve velilerin eğitici ve eğlendirici vakit geçirmelerini sağladı.


2. eğitim etkinlik günleri kapsamında MaviBahçe Kent Meydanı’nda üç gün boyunca düzenlenen seminerler interaktif bir ortamda gerçekleşti. Seminerlerde söz alan katılımcılar izleyicilere önemli bilgiler aktardı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:03
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