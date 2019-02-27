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Mavi Vatan’da hedeflere tam isabet

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi’nde eş zamanlı olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin de katıldığı Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı başarı ile devam ediyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 20:48
Mavi Vatan’da hedeflere tam isabet

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi’nde eş zamanlı olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin de katıldığı Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı başarı ile devam ediyor. Tatbikatın ilk gününde top atışları ile hedefler imha edilirken, Türk askerinin Mavi Vatan’daki başarısı adeta dosta güven düşmana korku verdi.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi’nde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen tatbikata Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı birlikleri de destek veriyor. Başarı ile devam eden ‘Mavi Vatan- 2019 Taktik Tatbikatı’ heyecanlı anlara sahne oluyor. Akdeniz’de icra edilen tatbikatta, senaryo gereği belirlenen noktalara top atışları yapıldı. Şimşek-1 İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) belirlediği hedefler, firkateynlerde bulunan toplarla vuruldu. Tatbikat ve eğitimlerde kullanılmak üzere Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) tarafından üretilen Şimşek-1 saatte 720 kilometre hız yapıp 45 dakika havada kalarak kabiliyetlerini sergiledi. Daha sonra Manş uçağının taşıdığı hedefe firkateynlerden güdümlü mermi atışı yapıldı. Tatbikatta hedefler tam isabetle imha edilirken, Türk askeri Mavi Vatan olarak kabul ettiği denizlerde de maharetini ve kabiliyetlerini başarı ile sergiledi.



Ayrıca Hava Harp Okulu son sınıf öğrencileri donanma stajlarını tatbikat kapsamında savaş gemilerinde icra etti. Anadolu’yu çevreleyen Mavi Vatan 2019 Tatbikatı’nın gece bölümünde Doğu Akdeniz’de su üstü top atışları yapılacak. Tatbikat programlandığı şekilde başarı ile devam ediyor.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 20:48
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