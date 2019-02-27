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"Mavi Vatan" Yunan medyasında

Ana vatanı çevreleyen üç denizde düzenlenen Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı "Mavi Vatan 2019" Yunan medyasında geniş yer aldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:51
"Mavi Vatan" Yunan medyasında

Cumhuriyet tarihinde düzenlenen en büyük deniz tatbikatı olma özelliğini taşıyan ve ana vatanı çevreleyen üç denizde gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" Yunan basınında geniş yer buldu.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Türkiye'nin "gövde gösterisi"nde bulunduğuna dikkat çekilirken, tatbikatın, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Doğu Akdeniz'de tek taraflı doğalgaz arama faaliyetleri sırasında gerçekleştiği vurgulandı.

Ta Nea gazetesi, "Mavi Vatan'ın arka planında sondaj sonuçlarının açıklanması için geri sayım" başlığı altında yayımlanan haberinde, Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarıyla ilgili tartışmalar sürerken Türkiye'nin "güç gösterisi"nde bulunarak, bölgede büyük çapta askeri tatbikat başlattığını ifade etti.

Gazetede, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen Mavi Vatan Tatbikatı'nın, Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) adına sondaj çalışmaları yapan Amerikan Exxon Mobil şirketinin araştırma sonuçlarının açıklanmasının hemen öncesinde kritik bir dönemde başlatıldığına dikkat çekildi.

Haberde Türkiye'nin, GKRY'nin enerji programı karşısında, "gelişmelerin önüne geçmeye çalıştığı ve her halükarda enerji oyununda basit bir seyirci olarak kalmayı reddederek belirleyici rolünü sürdürmek istediği" yorumunda bulunuldu.

Real News gazetesi ise sitesinde yer verdiği haberde, Türkiye'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen Mavi Vatan Tatbikatı'nın, Doğu Akdeniz'de Amerikan Exxon Mobil'in araştırma sonuçlarını açıklamasından bir gün önce başlatıldığına vurgu yaparken, Türkiye'nin tatbikat için kapattığı alanın, Meis Adası'nın kıta sahanlığını kapsadığı ve GKRY'nin ilan ettiği münhasır ekonomik bölgenin bir bölümünü de içine aldığını ileri sürdü.

Haberde, "Türkiye Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de bugün başlayan ve 8 Mart'a kadar sürecek deniz tatbikatıyla güç gösterisinde bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

"Türkiye bütün donanmasını Akdeniz ve Karadeniz'e çıkarıyor" manşetini kullanan Eleftheros Typos gazetesi ise tatbikatta ilk defa Türk yapımı silah sistemlerinin kullanılacağını vurguladı.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın, 103 gemiyle gerçekleştirilen tatbikatı bir fırkateynden izlediği belirtilen haberde, 8 Mart'a kadar sürecek tatbikat kapsamında Türk savaş gemilerinin, 41 limanı ziyaret edeceği kaydedildi.

Efimerida Ton Syntakton gazetesindeki "Algı amaçlı Türk güç gösterisi" başlıklı haberde de tatbikatta Türk Hava Kuvvetlerinin de yer alacağı, Yunan silahlı kuvvetlerinin tatbikat sırasında olası bir "Türk tahrikine" cevap vermek üzere hazırlık içerisinde bulunduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:51
  1. Mavi Vatan 2019 Tatbikatı
  2. YUNANİSTAN

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