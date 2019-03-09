Mavi Vatan Tatbikat’ına katılan savaş gemileri, İstanbul Boğazı’nda .

Mavi Vatan Tatbikat’ına katılan savaş gemileri, İstanbul Boğazı’ndan geçiyor

Mavi Vatan Tatbikat’ının Karadeniz ayağına katılan Oruçreis Fırkateyni, Burgazada Korveti, Kalkan Hücumbotu, Kılıç Hücümbotu, Yıldırım Fırkateyni ve Barbaros Fırkateyni, kendi üs komutanlıklarına geri dönüyor. Savaş gemileri, sabah saatlerinde Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Gemiler kılavuz gemi eşliğinde İstanbul Boğazı geçişini sürdürüyor.

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