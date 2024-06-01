Mavi Vatan' da Türkiye'den arama ve sondaj hamlesi: Yunanistan'ı korku sardı! Türkiye'ye büyük destek olacak

Türkiye, denizlerde yer altı kaynakları arama çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Mavi Vatan’ın tamamında ısrarla ve inatla aramalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Bunun üzerine Yunanistan basınından Kathimerini, Türkiye'nin Mavi Vatan'da kendi kıta sahanlığı alanlarında araştırmalar yapacağını yazdı.

YUNANİSTAN'IN GÜNDEMİNDE SONDAJLAR VAR

Ankara'nın yapmayı planladığı sismik araştırma ve sondaj çalışmalarına ilişkin Bakan Bayraktar'ın, "Keşifler var, yeni kuyular açıyoruz." ifadesi aktarıldı.

Türkiye'nin Akdeniz'de 8 derin deniz sondajı faaliyeti gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı. Bu sondajların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Petrolleri'ne lisanslarını verdiği alanlarda yapıldığı belirtildi.

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"TÜRKİYE, DOĞU AKDENİZ'DEN VAZGEÇMEDİ"

Haberde, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de henüz keşif yapamadı. Ama bu, bölgeden vazgeçtiği anlamına gelmiyor." denildi.

Diğer taraftan Türkiye'nin, Karadeniz'e de odaklandığı ve keşfedilen kuyuları değerlendirdiği notu paylaşıldı.

"LİBYA'YLA İŞ BİRLİĞİNE NİYETLİLER"

Ayrıca, "Ankara, Trablus hükümetiyle iş birliğine başlamaya niyetli görünüyor." notuna da yer verildi. İmzalanan Libya-Türkiye Deniz Muhtırası hatırlatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'ın şu ifadeleri de haberde yer aldı:

Akdeniz'i asla göz ardı etmedik. Keşif ve üretim stratejimizin bir ayağı kesinlikle kendi sahalarımızda, denizlerimizde ve karada keşiftir.

Bir diğer ayağı ise yurt dışında, özellikle Libya'da keşiftir. Somali'yle anlaşma yaptık. Ayrıca Somali denizlerinde, açık denizlerde keşif planlarımız var.



"TÜRKLER KEŞFEDİLMEMİŞ BÖLGELERE GİDECEK"

Proto Thema, Türkiye'nin "Mavi Vatan'da arayışlarına inatla devam edeceğini" aktardı.

Haberde, "Akdeniz'de Türk sondajcılar tarafından toplam 8 sondaj gerçekleştirildi. Keşfedilmemiş bölgelere de gidecekler." denildi.

"In.gr" adlı internet sitesi de Türkiye'nin hidrokarbon aramalarının devam edeceğini kaydetti.