Mavi Vatan-2019’da gerçeğini artmayan yangın tatbikatı

Mavi Vatan-2019 tatbikatının Akdeniz etabında, senaryo gereği yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta canlandırılan senaryolar gerçeğini aratmadı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizinde eş zamanlı olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin de katıldığı Mavi Vatan- 2019 Taktik TatbikatınAkdeniz etabıdevam ediyor. Tatbikatta düşman unsurlarını etkisiz getirilmesinin yanı sıra gemide meydana gelebilecek herhangi bir arızada, geminin yaralanması ve yangın durumundanasıl müdahale edilmesi gerektiği icra ediliyor.Senaryo gereği, TCG Gaziantep firkateyninde yangın tatbikatı yapıldı. Makine Kontrol Dairesi’ne gelen yangın ihbarıyla tatbikat başladı.

Alarmı alan Makine Kontrol Dairesi personelidurumu yangın müdahale ekiplerine bildirdi. Kısa sürede yangın mahalline gelen ekipler yangını söndürdü. Yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.