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Mavi Vatan 2019 Tatbikatında denizaltından personel kurtarma eğitimi

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olan Mavi Vatan-2019 Tatbikatı devam ediyor.

05 Mart 2019 Salı 16:42
Mavi Vatan 2019 Tatbikatında denizaltından personel kurtarma eğitimi

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olan Mavi Vatan-2019 Tatbikatı devam ediyor. Tatbikatın Akdeniz etabında ‘Denizaltından Personel Kurtarma Eğitimi’ icra ediliyor.

 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi’nde eş zamanlı olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin de katıldığı Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olan Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı devam ediyor. Tatbikatın Akdeniz etabı bugün ‘Denizaltından Personel Kurtarma Eğitimi’ ile devam ediyor.

 

Tatbikat için Marmaris Aksaz Limanı’ndan TCG Alemdar kurtarma gemisi demir alarak Akdeniz’e açıldı. Tatbikatın bu safhasında senaryo gereği Akdeniz açıklarında kaybolan denizaltı tespit edilerek, denizaltındaki personeli kurtaracak. Denizaltının yerinin belirlenmesinden sonra uzaktan kumandalı sualtı cihazı ile personelin durumu belirlenecek. Daha sonra bir sepetle içinde personelin ihtiyacının, malzemelerinin bulunduğu ‘acil yaşam paketi’ denizaltı personeline ulaştırılacak. Denizaltından personel kurtarma çanı, bir halat yardımıyla denizaltına indirilecek. Bu çan vasıtasıyla hava koridoru oluşturulacak. Çanın içindeki iki uzman personel 6 denizaltı personelini alarak kurtarma gemisine taşıyacak. Özel ihtisaslı ve donanımlı dalgıç personel çanla birlikte denizaltında mürettebat kalmayana kadar faaliyetlerine devam edecek.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:42
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