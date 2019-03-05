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"Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nda denizaltı kurtarma safhası

Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nın Doğu Akdeniz bölümünde icra edilen denizaltı kurtarma safhası tamamlandı- Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi, TCG Alemdar üzerinde tedavi alanları ile hasta yoğun bakım ünitesi ve basınç odalarını donatarak müdahalede bulundu

05 Mart 2019 Salı 20:31
"Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nda denizaltı kurtarma safhası

MUĞLA (AA) - Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nın Doğu Akdeniz bölümünde icra edilen denizaltı kurtarma safhası tamamlandı.

Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan, Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nın sevk ve idaresindeki tatbikatın Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere aynı anda 3 denizde ilk defa icra edilen fiili bir faaliyet olduğu belirtildi.

Tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan bölümünde, denizaltı arama kurtarma safhası da gerçekleştirildi.

Marmaris Aksaz Limanı'ndan çıkan TCG Alemdar Denizaltından Personel Arama Kurtarma Gemisi, kurtarma faaliyetlerini icra etmek üzere Akdeniz'e açıldı.

Aksaz açıklarında gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, Doğu Akdeniz’de Denizaltı Savunma Harbi tatbikatı icra eden denizaltı TCG Çanakkale dalış derinliğinden periskop derinliğine gelirken, deniz üzerinde bir ticari gemi ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle, ana makine ile yüksek basınç sistemi işlevini kaybeden denizaltı, yüzeye çıkma özelliğini yitirerek dibe oturdu ve durumunu kırmızı denizaltı işaret fişeği atarak bildirdi.

Kurtarma yedekleme gemisi TCG Işın ve mayın avlama gemisi TCG Anamur'un arama görevi icra ettiği tatbikatta, denizaltının yeri tespit edildi. Yürütülen çalışmalarda denizaltına yapılan sörveyde iskele tarafında ve dümen yelpazesinde hasar olduğu tespit edildi.

Denizaltının yaklaşık 80 metre derinlikte olduğu belirlendi. Gemide bulunan 47 personelin 14'ünün yaralı olduğunun bildirilmesi üzerine, denizaltı kurtarma çanı ile personelin kurtarılması faaliyetine süratle başlandı.

- Yaralılara gemide müdahale edildi

Tatbikat kapsamında bölgeye hava yolu ile intikal eden Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi (DTKYT), TCG Alemdar üzerinde tıbbi triyaj ve tedavi alanları, hasta yoğun bakım ünitesi ile basınç odası alanlarını donattı.

Denizaltı Kurtarma senaryosunda gemiye getirilen kazazedelerin tıbbi tasnifi yapılarak ilgili tedavi alanlarına yönlendirildi. Burada kurtarılanlara tıbbi müdahale, tetkik ve muayeneleri Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi tarafından yapıldı.

Timin, 6 saatlik hazırlık durumu ile 7/24 olası satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltı senaryolarına tıbbi cevap verebilecek dünyadaki en donanımlı ekiplerinden biri olduğu belirtildi.

Tatbikat, Deniz Harp Merkezi Komutanlığı Tatbikat Kontrol Merkezince sevk ve idare edildi.

Aksaz açıklarında kurtarma faaliyetine katılan TCG Alemdar, 2017 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda İstanbul Tersanesi’nde inşa edilen Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi olarak denizaltı kazalarına müdahale etmek için 7 gün 24 saat göreve hazır olarak nöbet tutuyor.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 20:31
  1. "Mavi Vatan 2019 Tatbikat"ı
  2. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı
  3. Muğla

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