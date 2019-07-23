0553 313 94 23

Mavi rengin tüm tonlarıyla kombinler Morhipo.com'da

Şirket, göz alıcı bir stil yakalamak isteyenler için mavinin farklı tonlarında kombinler sunuyor

23 Temmuz 2019 Salı 13:24
Mavi rengin tüm tonlarıyla kombinler Morhipo.com'da

İSTANBUL (AA) - Morhipo.com, denizin ve gökyüzünün huzur veren rengi mavinin farklı tonları ile kombinlerde değişik alternatifler sunuyor.

Morhipo.com'dan yapılan açıklamaya göre, güven, sorumluluk, dürüstlük ve sadakati temsil ettiği söylenen mavi, birbirinden farklı tonlarıyla, kıyafetlerden ev dekorasyonuna kadar en çok tercih edilen renklerin başında geliyor.

Çok açık gri-mavi bir ton olan Marie Antoinette mavisi, ismini Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'nin göz renginden alıyor. Zamanında özellikle gözlerinin renginde kıyafetler giymeyi tercih eden kraliçenin, Versay Sarayı'ndaki odasının da bu tonda bir mavi olduğu biliniyor.

Çok açık bir ton olsa da oldukça göz alıcı olan Marie Antoinette mavisi, kıyafet kombinlerinin en çok tercih edilen tonlarından biri olarak dikkati çekiyor. Özellikle kırık beyazlar, uçuk gri, eflatun gibi renklerle bu rengi kombinlemek mümkün oluyor.

Mavinin çok parlak bir tonu olmayan güvercin mavisi, rengini adı üzerinde güvercinlerden alıyor. Özellikle bej, kese kağıdı ya da gri gibi nötr renklerle kombinlemek için ideal olan bu renkle daha sıcak bir görüntü yaratmak isteyenler ise erguvan, eflatun, patlıcan moru, kahverengi, tarçın, kiremit kırmızısını tercih edebiliyor.

Mavinin siyaha en yakın tonu olan uzay mavisi, günün son ışığı olarak gökyüzünde belirdiği için bu ismi alıyor. Bu çok koyu grimsi mavi, maskülen, modern, cesur bir ton olarak öne çıkıyor. Genellikle siyah ve antrasit griye alternatif olarak kullanılan bu ton, kırmızı ve beyaz başta olmak üzere, gri ve bejin tonları, bakır, pirinç ve bronzla, canlı yeşillerle birlikte kullanılabiliyor.

Bu sezon özellikle elbiselerde en çok öne çıkan mavi tonlarından, rengini jean'lerden alan denim mavisini, özellikle beyaz ve kırmızı tonlarla kombinlemek mümkün oluyor.

Aynı zamanda Barok mavisi de denen rüzgar mavisi ise Nil yeşilinin maviye bakan tonu olarak biliniyor. Barok döneme damgasını vuran bu rengin kombinlerinde ilk tercih altın sarısı olurken, ayrıca krem tonları ve uçuk pembelerle de oldukça romantik bir hava yakalamak mümkün oluyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:24
  1. mavi
  2. morhipo.com

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Millet İttifakı 2. Hizmet Toplantısı yapıldı
    1. Millet İttifakı 2. Hizmet Toplantısı..
    2. Milletvekili Dülger’in basın Bayramı..
    3. Yeni nesil hizmet aracı TRAGGER..
    4. İnegöl’ün sorunları masaya yatırıldı
    5. Türk teknoloji şirketi geliştirdi!..
    6. Ne Rus Su-35 ne de ABD yapımı F-35!..
    7. Camiye e-mail’le bomba tehdidi!
    8. GÖRÜŞ - Doğu Akdeniz bağlamında Libya..
    9. 'KKTC'ye 750 milyon liralık kaynak..
    10. OGM Ormanspor, Johannah Leedham..
    11. Babaannesini darbederek parasını..
    12. Yaz okullarında eğitim gören..
    13. Fadıloğlu’ndan meclis üyelerine hizmet..
    14. Kırdağ’da buzağı ve Kuzu yarışması..
    15. Adel Kalemcilik'ten Ar-Ge atılımı
    16. 35 yıllık çileyi bitirdi
    17. Damadın başına un eleyip yumurta..
    18. İran'dan Basra Körfezi'nde..
    19. Görme engellilerin futbol heyecanı..
    20. Borsa ilk yarıda yükseldi
    21. "Herkes, oturum belgesinin tarif..
    22. Eskişehir Orman Fidanlığı’nda otomatik..
    23. Canını hiçe sayıp elektrik akımı olan..
    24. Kulu’da hacı adayları dualarla..
    25. MSB tıp öğrencilerine tanınan hakları..
    26. Beyaz eşyada yıl sonu yüzde 15 daralma..
    27. Kaçan kurbanlıklar drone ve ATV ile..
    28. Kırmızı bültenle aranan Türk,..
    29. Gümrüklerde yeni dönem başlıyor! Artık..
    30. Bodrum’da göçmen teknesi battı: 1 kayıp
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama