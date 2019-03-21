0553 313 94 23

Mavi renge boyanan lahit temizlendi

Bursa’nın İznik ilçesinde mavi renge boyanan tarihi lahit uzmanlarca temizlendi.

21 Mart 2019 Perşembe 14:07
Mavi renge boyanan lahit temizlendi

Bursa’nın İznik ilçesinde mavi renge boyanan tarihi lahit uzmanlarca temizlendi.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen hafta İznik’e geldi. Bakanın müze ziyareti sırasında üzerindeki mavi branda kaldırılan lahit mezarın maviye boyanmış olduğu görüldü. Bakanın gelişiyle ortaya çıkan bu olay üzerine, dün Bursa Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nden uzman bir ekip geldi. M.S. 2. yüzyıla ait olan lahit mezarı inceleyen uzman ekip, daha sonra özel bir karışım kullanarak lahdin maviye boyanmış kısımlarını temizledi. Üzerinde cenaze merasiminin anlatıldığı ve çiçek taşıyan kadınlar ile Eros kabartmasının bulunduğu lahit, Hisardere köyü yolu üzerinde bulunan ve Roma döneminde mezarlık olarak kullanılan zeytin tarlası içinde bulunmuştu. Lahit mezar gün yüzüne çıkartılarak müzenin bahçesine konulmuş ve üzeri mavi bir branda ile örtülmüştü. Lahdin üzeri mavi branda ile 2 yıldır kapalı olarak tutuluyordu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:07
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Liderlik, yaratıcı, güvenilir ve iyi bir ekip oyuncusu olmayı gerektirmektedir"
    1. "Liderlik, yaratıcı, güvenilir ve iyi..
    2. TCMB döviz kurları
    3. "Türkiye güçlü performansıyla yine..
    4. İyilik koşusu Wings for Life World..
    5. Gürkan’dan 31 Mart vurgusu
    6. “İsrail’in ABD’den daha iyi dostu..
    7. Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    8. GÜNCELLEME - Çin'de kimya tesisinde..
    9. Denetimli serbestlik yükümlüleri fidan..
    10. Akar ve komutanlar askeri fabrikada..
    11. Marmaris’te Dünya Ormancılık Günü ve..
    12. "Çocuklar bütünsel eğitim imkanına..
    13. Cumhuriyet'ten alçak iftira! Haçlı..
    14. Yaşlılar üniversiteli oldu, sınıfları..
    15. Yaşlılar unutulmadı
    16. Horona farklı bir boyut kattılar
    17. "Savunma sanayisinde yerlilik oranında..
    18. Erdoğan: "Türkiye'nin ilk 2 bin beygir..
    19. Van Büyükşehir Belediyesi yaşlıları..
    20. Mustafakemalpaşa Ovası’na proje..
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!