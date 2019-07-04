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Mavi otobüslerde de Ankarakart dönemi başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanlığı, mavi özel halk otobüslerinde (ÖHO) de Ankarakart uygulamasını hayata geçiriyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:14
Mavi otobüslerde de Ankarakart dönemi başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanlığı, mavi özel halk otobüslerinde (ÖHO) de Ankarakart uygulamasını hayata geçiriyor.


Başkent’te nakit para ile toplu taşıma hizmeti veren mavi özel halk otobüslerinde Ankarakart’ın geçerli olmasıyla birlikte nakit ücret uygulaması sona erecek. Mavi özel halk otobüslerinde Ankarakart uygulamasının başlamasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında Başkentliler tek kartla daha rahat ve kolay ulaşım sağlayabilecek. EGO otobüslerinde 20 Mart 2013 tarihinden itibaren, özel toplu taşıma araçlarında ise 15 Mayıs 2017 tarihinden itibaren kullanılmaya başlayan Ankarakart, özel halk otobüslerinde de kısa bir süre içinde geçerli olacak.



Mavi özel halk otobüslerine validatör takılmaya başlandı


EGO Genel Müdürlüğü tarafından kent genelinde 15 güzergahta toplu taşıma hizmeti veren 200 özel halk otobüsüne gönderilen tebligatla validatör takılma işlemibaşlatıldı. Akıllı kent yönetim sistemi kapsamında Başkent’te elektronik ücret toplama sistemine geçişi hızlandıran uygulama sayesinde Ankara sınırları içinde özel ve tüzel kişilerce işletilerek, toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüslerinde de diğer toplu taşıma hizmetlerinde olduğu gibi vatandaşlar, Ankarakart ve temassız kredi kartları ile özel halk otobüslerini kullanabilecek.


75 dakikalık aktarma süresi EGO otobüsleri ve raylı sistemlerde geçerli olmaya devam edecek ancak özel halk otobüslerinde (ÖHO) ilk etapta uygulanmayacak. Başkent’te 132 özel toplu taşıma aracı (ÖTA), 200 özel halk otobüsü (ÖHO) ve bin 448 EGO otobüsü hizmet veriyor.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:14
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