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Mavi Marmara şehidi Furkan Doğan kabri başında anıldı

Şehit Furkan Doğan’ın kabri başında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Elhamdülillah bu millette öyle bir şehit olma arzusu var ki sonuna kadar Müslüman memleketi dedirtecek” dedi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 18:05
Mavi Marmara şehidi Furkan Doğan kabri başında anıldı

Şehit Furkan Doğan’ın kabri başında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Elhamdülillah bu millette öyle bir şehit olma arzusu var ki sonuna kadar Müslüman memleketi dedirtecek” dedi.


BEYTÜLMAKTİS Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Talas Belediyesi ile birlikte 9 yıl önce şahadete eren Kayserili Şehit Furkan Doğan’ı anma etkinliği düzenledi. Mezarı başında anılan Furkan Doğan için Kur’an tilaveti yapıldı. Daha sonra gemide birlikte yolculuk edenler 9 sene öncesini anlşatırken duygulu anlar yaşandı. Furkan Doğan’ın anne ve babası ise umrede oldukları için anma etkinliğine katılamadılar.


Şehit Furkan Doğan’ı anma etkinliğine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, BEYTÜLMAKTİS Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Fevzi Konaç, Mavi Marmara Gemisi yolcularından Gönül Memiş ve Ali Tokluman ve BEYTÜLMAKTİS üyeleri katıldı.


Kabri başında Furkan Doğan’a seslenerek Allah seninle olan hükmü şehit olarak gerçekleştirdi diyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Allah’a şükürler olsun ki, en azından bu acıyı hissediyoruz. Bu kaygı var üzerimizde hiç olmazsa. Burada elinden ve dilinden bir şey gelmek nedeniyle bulunan gazi kardeşlerimizde var. Onlara da çok teşekkür ederim. Sevgili Furkan evladımız, şimdi senin kabrin başındayız. Peygamber efendimizin bir sünneti var. Kabir başına gelince ey ehl-i kubur diye başlayan bir hitabesi var kabir ehline. Allah seninle ilgili hükmünü gerçekleştirdi. Sevgili Furkan kardeşimiz evladımız, Allah seninle ilgili şehit hükmünü gerçekleştirdi. Sen de buna layıktın. Elhamdülillah bu millette öyle bir şehit olma arzusu var ki sonuna kadar Müslüman memleketi dedirtecek” dedi.


Furkan gönüllü nesiller yetiştirmekten vazgeçmeyeceklerini söyleyen BEYTÜLMAKTİS Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Fevzi Konaç, “Binlerce kere kürsüye çıkmış, binlerce kere kendini ifade etmiş ve topluluk huzurunda konuşmuş, Kadir Gecesinin ruhani ağırlığından kaynaklı olarak dün geceden beri burada ne söyleyeceğini bilemeyen, hay dilinin konuşup beden dilinin susması gereken bir zaman diliminde, ‘Allah yolunda ölenlere ölüler demeyin onlar diridirler ancak siz bilmezsiniz’ ayetinin de ruhundan hareketle ölü olan bizler miyiz yoksa şahadet şerbetini içmiş Furkan mıdır? Bunun cevabını bilemeyen kardeşiniz olarak, Furkan Doğan’ın Şahadetinden 9 yıl sonra bazı hususların altını çizmek istiyorum. Erciyes, Ali Dağı şahit olsun ki biz Furkan’ı unutmadık. Furkan gönüllü nesiller yetiştirme iddiamızdan hiç vazgeçmedik ve geçmeyeceğiz” dedi.


Mavi Marmara Gemisi yolcularından Gönül Memiş, “9 yıl önce bugün, bu saatlerde biz hapishanedeydik. Furkan’dan haber alamamanın telaşını da yaşıyorduk. Bloklar arasından haberleşerek bir abimizin yaralı olduğunu öğrenebilmiştik konuşarak. Fakat Furkan’dan onların da haberi yoktu. O süreci nasıl ifade edebilirim bilmiyorum. Ben İstanbul’da adli tıpta şahadetini öğrendim. O zamana kadar bir bilgimiz yoktu ve bir emanet gibi düşündüğümüz için çok ağır bir durumdu aslında” ifadelerine yer verdi.


Mavi Marmara Gemisi Yolcularından ve Furkan Doğan’la birlikte yolculuk eden Ali Tokluman ise şu şekilde konuştu:


“Ben Furkan’ın babası Ahmet abiyi hiç tanımazdım. Namaz kılıp ayrılırken camiden, ben Furkan’ın babasıyım dedi. Tedbir al, Furkan’a göz kulak ol, önce Allah’a sonra sana emanet dedi. Ben de akılın yettiğince Furkan’a rekatlarda şaşırdığında düzeltme yaptım, sirke vererek sağlığına takviyede bulundum, gece yarısı mat serip başının altına çanta koydum, üzerini örttüm, sabah namaza kaldırdım. Bunlar benim insan olarak emanete yapabileceğim göz kulak olmaktı. Ama şahadete tedbir alınmıyor”

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 18:05
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