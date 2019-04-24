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"Mavi Kuş" oyunu seyirciyle buluştu

24 Nisan 2019 Çarşamba 22:27
"Mavi Kuş" oyunu seyirciyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Yazar Mustafa Kutlu'nun aynı isimli kitabından uyarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu "Mavi Kuş"un prömiyeri yapıldı.

Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'ndeki ilk gösterime, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, Şehir Tiyatroları Müdürü Necip Sedat Çakır, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Hilmi Zafer Şahin ve Bahtiyar Engin'in aralarında bulunduğu sanatçılar, gazeteciler ve eleştirmenler katıldı.

Oyunun yönetmeni Özgür Kaymak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunu, çok kısıtlı bir sürede sahneye aktardıkları için biraz zorlandıklarını belirterek, "Hikayemiz çok tanıdık, çok bizden. Çalışmalar da çok keyifli geçti, keyifli bir ekip var. Sinema ve hayatın gerçekliğinin iç içe girdiği bir hikayeyi bir de tiyatroya uyarlayınca biraz zorlandık ama iyi bir şey ortaya çıktı." dedi.

Tiyatroseverleri gündelik hayattan çok tanıdık karakterlerin beklediğini ve oyunun sürprizinin bol olduğunu ifade eden Kaymak, bilinen bir hikayeyi hayal gücüyle kısıtlamanın da bazı zorlukları olduğunu söyledi.

Oyunda "Beşir Ağa" karakterini canlandıran başrol oyuncularından Şevket Avşar, 36 prova yaptıklarını belirterek, "Çok severek çalıştık. Kendi adıma genç ve çoğuyla yeni tanıştığım bir ekiple çalıştım. Çok güzel ilişkiler kurduk, umarım işimize de yansır." diye konuştu.

Avşar, seyirciyi çok güzel bir yol hikayesinin beklediğini dile getirerek, "Anadolu'nun sıcaklığına, yokluk yıllarına şahit olacaksınız. Kasabadan tren istasyonuna gitmekte olan bir otobüsün yol hikayesini anlatıyor." ifadelerini kullandı.

- Oyun hakkında

Mustafa Kutlu'nun yazdığı, Özgür Kaymak'ın oyunlaştırıp yönettiği oyunda, Asrın Gurur Kuyucak, Ayşem Yağmur Ulusoy, Begüm Akdoğan Akkaya, Behice Maurer, Besim Demirkıran, Burcu Sarıgül, Cafer Alpsolay, Deniz Akkaya, Efe Ünal, Ercan Demirhan, Hakan Örge, Kamer Karabektaş, Nazım Hikmet Yıldırım, Onur Demircan, Salih Salcan, Sibel Topaloğlu, Şevket Avşar, Tarık Köksal, Yiğit Ali Uslu, Yusuf Aytekin ve Zeki Yıldırım rol alıyor.

Oyunun müziğini Okan Kaya, dramaturgisini Hatice Yurtdurdu, sahne tasarımını Rıfkı Demirelli, kostüm tasarımını Zuhal Soy, ışık tasarımını Osman Aktan, efekt tasarımını Gökhan Balsoy hazırladı, fotoğraflarını ise Enes Altuğ Avşar çekti.

"Mavi Kuş" oyunu, 24-27 Nisan ve 2-4 Mayıs tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde izlenebilecek.

Oyun, tren istasyonuna gitmek üzere kasabanın tek otobüsü "Mavi Kuş"ta yolları kesişen bir grup yolcunun sürprizli yol hikayesini konu alıyor.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 22:27
  1. "Mavi Kuş"
  2. "Mavi Kuş" oyununun galası yapıldı
  3. Yazar Mustafa Kutlu

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