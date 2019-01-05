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"Mavi Kuş Mart'ta Şehir Tiyatroları'nda sahnelenecek"

İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran:- "Şehir Tiyatrolarında yerli ve milli tiyatro oyunlarımızın sayısını artırdık. Mustafa Kutlu'nun Mavi Kuş ve İskender Pala'nın Lale Devri eserleri de Mart ayından itibaren sahnelenecek. Şehir Tiyatrolarında 2018 yılında 550 binin üzerinde bir izleyiciye ulaştık"- "İstanbul, dünyadaki kültür sanat gündemine yön verecek bir tılsıma sahiptir"

05 Ocak 2019 Cumartesi 20:54
"Mavi Kuş Mart'ta Şehir Tiyatroları'nda sahnelenecek"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, "Şehir Tiyatrolarında yerli ve milli tiyatro oyunlarımızın sayısını artırdık. Mustafa Kutlu'nun 'Mavi Kuş' ve İskender Pala'nın 'Lale Devri' eserleri de Mart ayından itibaren sahnelenecek. Şehir Tiyatroları'nda 2018 yılında 550 binin üzerinde izleyiciye ulaştık." dedi.

AA Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz'ın yönettiği, İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran'ın konuşmacı olarak yer aldığı Bahariye Mevlevihanesi'ndeki "Kültür Sanata İstanbul Vizyonu" konulu Mücerret Buluşmaları'na, Anadolu Ajansı (AA) Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Haber Akademisi Koordinatörü Ümit Sönmez, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) Başkanı Mehmet Koç, Medya Sanat Merkezi (MSM) Genel Başkanı İsmail Halis ve MSM Genel Sekreteri Abdulhamit Güler'in yanı sıra MSM Senaryo Okulu Koordinatörü Oktay Berber katıldı.

İstanbul'un kültür sanat vizyonu hakkında değerlendirmelerde bulunan İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti olduğunu hatırlatarak, "Sadece bizim açımızdan değil dünya ve özellikle İslam alemi için kültürel bir başkent olma özelliğini muhafaza ediyor. Diğer taraftan İstanbul, dünyadaki kültür sanat gündemine yön verecek bir tılsıma sahiptir." diye konuştu.

- "25 farklı sivil toplum kuruluşuyla çalışıyoruz"

Duran, kamu kurumlarının sivil toplum kuruluşlarını destekleyerek kültürel faaliyetlere yönelmesini olumlu bulduğuna işaret ederek, kültür sanat alanlarının desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

İBB'nin 2018 yılı kültür sanat faaliyetlerinin rakamlarını paylaşan Duran, şunları kaydetti:

"2018 yılında İstanbul'da 968 konser etkinliğine 768 bin, 642 çocuk tiyatrosuna 167 bin, 387 yetişkin tiyatrosuna 65 bin, 13 sergiye 46 bin, 93 özel etkinliğe 100 bin, 254 konferansa 10 bin kişi katıldı.

İBB Kültür Dairesi olarak 25 farklı sivil toplum kuruluşuyla çalışıyoruz. Şehir Tiyatrolarında yerli ve milli tiyatrolarımızın sayısını artırdık. Mustafa Kutlu'nun 'Mavi Kuş' ve İskender Pala'nın 'Lale Devri' eserleri de Mart ayından itibaren sahnelenecek. Şehir Tiyatrolarında ise 2018 yılında 550 binin üzerinde izleyiciye ulaştık."

MSM Genel Başkanı İsmail Halis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Medya Sanat Merkezi'nin kültürel iktidar meselesini değil kültürel iklim ve kültürel mecra işini önemsediğini vurgulayarak, "2019 yılında kültür sanat muhabirliği, kısa film okulu ve belgesel festivali etkinlikleri hedeflerimiz arasında yer alıyor." dedi.

MSM Senaryo Okulu Koordinatörü Oktay Berber ise Senaryo Okulu'na başvuran 200'e yakın kişiden 30 kişinin seçildiğine dikkati çekerek, "Gelişen ve büyüyen bu sektöre yerli ve milli hikayelerimizi anlatacak senaristler yetiştirmek için yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Konferansın sonunda, Medya Sanat Merkezince düzenlenen Senaryo Okulu'nun 2'nci dönem mezunlarına sertifikaları takdim edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 20:54
  1. İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran
  2. Medya Sanat Merkezi

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