Mavi kategoride aranırken yakalanan terörist tutuklandı Mersin’de yakalanarak gözaltına alınan ve ’Terörden Arananlar Listesi’nde mavi kategoride yer alan terör örgütü MLKP üyesi Ümit Emrah Köse, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Mersin’de yakalanarak gözaltına alınan ve ’Terörden Arananlar Listesi’nde mavi kategoride yer alan terör örgütü MLKP üyesi Ümit Emrah Köse, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ’Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin lira ödülle mavi kategoride arınırken Mersin’de yakalanarak gözaltına alınan ’Deniz’ kod adlı MLKP terör örgütü üyesi Ümit Emrah Köse, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye çıkarıldı. MLKP’li terörist, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Yasa dışı yollarla Mersin’e geldiği belirlenen Köse’nin, eylem arayışında olduğu öne sürülürken, zanlının, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj, bomba hazırlama ve silah kullanımı konularında eğitim verdiği tespit edilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.