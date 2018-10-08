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Mavi ışık nedir? Mavi ışığın zararlarından nasıl korunmalıyız?

Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuş durumda. Cep telefonların ekranındaki mavi ışıkla günün her dakikasında vatandaş haşır neşir olunuyor. Mavi ışığın faydaları ve zararları nedir? Mavi ışık gerekli mi? Mavi ışık insan gözüne kalıcı şekilde zarar verebilir mi? Mavi ekran için ne yapmak gerekir?

08 Ekim 2018 Pazartesi 22:27
Mavi ışık nedir? Mavi ışığın zararlarından nasıl korunmalıyız?

Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuş durumda. Cep telefonların ekranındaki mavi ışıkla günün her dakikasında vatandaş haşır neşir olunuyor. Mavi ışığın faydaları ve zararları nedir? Mavi ışık gerekli mi? Mavi ışık insan gözüne kalıcı şekilde zarar verebilir mi? Mavi ekran için ne yapmak gerekir?

Akıllı telefon, tablet veya laptopların ekranlarındaki mavi ışık günün en parlak saatinde bile ekrandakileri okuyabilmemizi sağlıyor. Bu ekranlar geceleri ise; sanki küçük bir pencereden sızan gün ışığı gibi parlak oluyor. İşte tam da bu neden yüzünden geceleri akıllı telefona bakmamak gerekiyor. Bedenimiz doğal olarak bir döngüyü izler ve geceleri dinlenir, gün içerisinde uyanık ve dikkatli kalır. Fakat uyumaya hazır olduğumuz anda akıllı telefona bakmak beyni tereddüte düşürür.

Uykunuz kabusa döner

Güneşin parlaklığını taklit eden mavi ışık, beynin kendini gün ortasında zannetmesine neden olur. Bu durum ise; beynin, uyku hormonu melatonini salgılamasını engeller, kişinin uykuya dalmasını zorlaştırır ve başka sağlık problemlerine yol açar. Ekrandaki mavi ışık, melatonini bozarak, uyku planını da bozmuş olur. Bu da çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getirir.

Mavi ışığın zararları neler?

1- Uzun vadede uykusuz kalmak beyinde nörotoksinlerin artışına yol açar. Bu da; uykunun yeterince alınamamasına sebep olur.

2- Akıllı telefonların ışığıyla baskılanan melatonin hormonu seviyesi vücudun biyolojik saatinin bozulmasına neden olur. Bu durum kişinin depresyona girme yatkınlığını artırır.

3- Bu konuda daha fazla bilimsel veriye ihtiyaç duyulsa da; ekranlardan yayılan parlak mavi ışığın retinayı doğrudan etkilediği ve uzun vadede görüş bozukluklarına sebep olduğu düşünülüyor.

Bu ışığın kataraktı tetiklediğine dair çalışmalar ise hala devam ediyor.

4- Mavi ekran hem uyku düzenini bozuyor hem de gün içinde dikkat dağınıklığına yol açıyor.

5- Ekrandan yayılan mavi ışık aynı zamanda vücuttaki hormon seviyelerinde dalgalanmaya neden oluyor.

Sindirim sisteminin yavaşlamasına yol açan bu durum açlık hissini artırıyor bu da potansiyel obezite riskini artırıyor.

6- Düzensiz uyku, meme ve prostat kanserine yakalanma riskini artırıyor.

Mavi ekran için ne yapmak gerekir?

Ekran rengini günün saatine göre ayarlayabilirsiniz. Geceleri sıcak, gündüz parlak renkler gibi...

Ek olarak mavi ışığı kesen uygulamaları kullanabilirsiniz. Ayrıca uzmanlar, uyumaya hazır olduğunuzda akıllı telefonlarınızdan bir miktar uzak kalmak gerektiğini savunuyor.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 22:27
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