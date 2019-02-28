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Mavi haşhaş pazar tezgahında

Kütahya’nın Emet ilçesinde kendi ürettiği mavi haşhaş tozunu ve ezmesini satan Hakkı Ünal, şifa kaynağı bu ürünün bir çok derde deva olduğunu söyledi.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:49
Mavi haşhaş pazar tezgahında

Kütahya’nın Emet ilçesinde kendi ürettiği mavi haşhaş tozunu ve ezmesini satan Hakkı Ünal, şifa kaynağı bu ürünün bir çok derde deva olduğunu söyledi.


Mavi haşhaşı daha tamamen olgunlaşmadan topladıklarını belirten Hakkı Ünal, ’’İçindeki tohumları çıkarırız. Hafif sıcaklıkta kuruturuz. Daha sonra kurutulmuş mavi haşhaş başları suyla kaynatılır. Bu suyun ağrı kesici özelliği vardır. Bundan dolayı gargara yapılır, diş ağrılarına iyi gelir. Suyu içilerek vücudun çeşitli yerlerindeki ağrılara karşı kullanılır.Toz olarak baharat olarak yemeklerde kullanılır. Kuruyan tohumlar ezme yapılır. Mavi haşhaşın ezmesinden yapılan börek, gözleme ve ekmekler hem şifalıdır hemde oldukça lezzetlidir. Mavi haşhaş, diğer haşhaş türlerine göre çok daha şifalı ve ağrı kesici özelliği ile çok satılan bir üründür’’ ifadelerini kullandı.


Ünal, mavi haşhaşın kilosunun 80 TL’den satıldığını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:49
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