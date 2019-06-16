Mavi fularlılar balıkların göçünü izledi

Van yemek ve mutfak kültürünü gönüllü olarak tanıtan kadınlardan oluşan ‘Mavi Fularlılar’ grubu Erciş ilçesine giderek inci kefali balığının göçünü izlediler.

Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefali üreme öncesi adaptasyon için akarsu ağızlarına gitmeye çalışırken, bu doğal göç Erciş ilçesindeki Deliçay ile Muradiye’deki Bendimahi Çayı’nda farklı bir görsel sunuyor. Bu yolculukta eşsiz bir görüntü sergileyen inci kefalini izlemek için merkez ve çevre illerden onlarca vatandaş bölgeye akın ediyor. Van yemeklerini, Van kahvaltısını, Van’ın tescilli yemeklerinden keledoşu, çay kültürünü, Van’da Ramazan sofasını ve Van balığı pişirme çeşitlerini ulusal kanallarda tanıtan Mavi Fularlılar bu kez de, yumurtalarını bırakmak için suyun tersine giden inci kefali balığının göçünü izlemek için Erciş ilçesindeki Deli Çay’a gittiler. Bir yandan balıkların göçünü izleyen Hazırladıkları Van’a has yemek ve tatlıları da beraberinde götüren grup, hem balıkların göçünü izlediler, hem de doyasıya eğlendiler.