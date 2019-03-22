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Mavi Ev’de ‘Yaşam Boyu Hukuk’ konuşuldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mavi Ev Konuşmalarında ‘Yaşam Boyu Hukuk’ konferansı veren Emekli Hakim Demir Durak, her yaşta insanın genel hukuk kurallarını bilmesi ve öğrenmesi gerektiğini söyledi.

22 Mart 2019 Cuma 12:03
Mavi Ev’de ‘Yaşam Boyu Hukuk’ konuşuldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mavi Ev Konuşmalarında ‘Yaşam Boyu Hukuk’ konferansı veren Emekli Hakim Demir Durak, her yaşta insanın genel hukuk kurallarını bilmesi ve öğrenmesi gerektiğini söyledi.


Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi (Mavi Ev) düzenlediği konferanslarla Antalyalıları bilgilendirmeye devam ediyor. AKM Perge Salonu’nda düzenlenen Mavi Ev Konuşmalarında “Yaşam Boyu Hukuk’ konusu ele alındı.Prof. Dr. İsmail Tufan’ın moderatörlüğünü yaptığı konferansa Emekli Hakim Demir Durak, konuşmacı olarak katıldı. Yaşam Boyu Egzersiz Uzmanı Hiroshi Nakajima konferans öncesinde katılımcılara el, parmak, kol ve bacak egzersizlerini yaptırdı.



“Hukuk kuralları adil olmalı”


Konferansa hukukun genel tanımını yaparak başlayan Demir Durak, “Toplumun düzenini sağlamak amacıyla oluşturulan ve devlet yaptırımı ile güçlendirilmiş bulunan kurallar bütününe hukuk diyoruz. Dolayısıyla kişiler arasındaki, kişilerle devlet arasındaki, devletler arasındaki düzen hukuk kuralları ile sağlanmaktadır. Toplum düzenin sağlanabilmesi için sağlam temellere oturması ve uzun süreli olması için hukuk kurallarının aynı zamanda adil olması gerekir. Tarih boyunca görülen en uzun süreli ve düzenli imparatorluklar kendi çağlarına göre adil kurallarla yönetilenler olmuştur. Toplum düzeninin adalete uygun şekilde sağlanması gerekir” diye konuştu.



“Hukukun günlük hayatımızdaki yeri”


Her yaşta insanın genel hukuk kurallarını bilmesi ve öğrenmesi gerektiğini vurgulayan Durak, “Doğduğumuz andan itibaren hukuk kuralları tüm hayatımızı yönlendiriyorsa biz bu kuralların birçoğunu bilmiyorsak haklarımızı nasıl koruyacağız? İnsan, sağ doğmak koşuluyla henüz cenin iken hak ehliyetine sahip oluyor. Günlük hayatta her attığımız adımda karşımıza hukuk kuralları çıkıyor. Örneğin yolda karşıdan karşıya geçerken Trafik Kanunu, alışveriş yaparken Borçlar Kanunu, ev eşyanız bozulduğunda Tüketici Kanunu gibi” diye konuştu.


“Çağın gerisinde kalmamak için”


Demir Durak, şunları kaydetti: “Günlük hayatımızda karşılaşabilecek hukuki problemlerle ilgili olarak asgari düzeyde de olsa her yaştan insanın genel hukuk kurallarını bilmesi ve öğrenmesi gerekiyor. Özellikle toplumsal düzenin, teknolojinin, sosyal ilişkilerin değiştiği ülkeler arasındaki sınırların kalkmaya başladığı günümüz dünyasında bu hızlı değişimin ve çağın gerisinde kalmamak için tazelenmemiz ve yenilenmemiz gerekiyor.”

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:03
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