0553 313 94 23

Mavi derinliklerin büyüleyen mabedi: Kaş

Doğal akvaryumu andıran su altı dünyasıyla göz kamaştıran Antalya'nın Kaş ilçesi, mavi derinliklerinde barındırdığı flora ve faunasıyla dalgıçların vazgeçilmez adreslerinden biri oldu- Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu eğitmenlerinden Mustafa Özdemir:- "Dalgıçları ilk cezbeden şey suyun maviliği ve büyüsü"

12 Temmuz 2019 Cuma 11:07
Mavi derinliklerin büyüleyen mabedi: Kaş

ANTALYA (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye'de dalış turizminin vazgeçilmez adresleri arasında gösterilen Antalya'nın Kaş ilçesi, masmavi deniziyle su altı dünyasını keşfetmek isteyen dalgıçları ağırlıyor.

Sahip olduğu 35 dalış noktasındaki doğal güzelliklerin yanı sıra su altında barındırdığı flora ve faunasıyla da misafirlerini kendine hayran bırakan ilçe, Akdeniz'e dalış için gelen yerli ve yabancı sporcuların vazgeçilmez dalış noktalarından biri oldu.

Doğal akvaryumu andıran su altı dünyasıyla dalgıçları büyüleyen turistik ilçe, dalış kursu almak isteyenlerin de en çok tercih ettiği eğitim merkezlerinden.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) eğitmenlerinden Mustafa Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin birbirinden farklı özellikler barındıran çok sayıda dalış bölgesi bulunduğunu söyledi.

- "Suyun maviliği büyülüyor"

Bölgeye gelenleri, Akdeniz sularının cezbettiğini ifade eden Özdemir, "Dalgıçları ilk cezbeden şey suyun maviliği ve büyüsü. Bunun dışında orada gördüğümüz canlılar. Siz dışarıda dağları nasıl görüyorsanız aynısı suyun altında da var. Bu görüntüler, orada gördüğümüz hayvanlar cezbediyor." dedi.

Özdemir, Kaş'ın su altı sporları için sunduğu imkanların dünyaca bilindiğini belirterek, dalış için bölgeye en çok İngiliz ve Alman turistin geldiğini dile getirdi.

Çinli turistlerin de son dönemlerde bölgeye ilgi gösterdiğini anlatan Özdemir, bu spora gönül verenleri ilçeye beklediklerini aktardı.

- "Dünyanın dört bir yanından Kaş'a geliyorlar"

Dalgıçlardan Ahmet Burak Öztürk, turistlerin bölgeye deneme dalışı yapmaya geldiklerini söyledi.

Hobi olarak dalgıçlık yaptığını dile getiren Öztürk, "Herkese en azından bir kere denemesini tavsiye ederim. Gerek fauna açısından gerek doğal ve sonrasında batırılan batıklardan dolayı inanılmaz bir canlılık söz konusu. Bu sebeple dünyanın dört bir tarafından Kaş'a akın edilmekte. Biz Kaş'ı Türkiye'deki dalış noktaları arasında bir mabet olarak görüyoruz. Bunun en önemli sebepleri su sıcaklığı ve su altındaki canlılar." diye konuştu.

Dalışa merak duyan herkesin Kaş'a gelerek su altı güzelliklerini görmesini isteyen Öztürk, "Biz dalış yaptığımızda su altındaki güzellikleri görüyoruz ama insanlar en çok 'siz ne görüyorsunuz suyun altında' diye soruyorlar. Gördüğümüz güzellikleri sözel olarak ifade etmek çok zor oluyor, bu sebepten dolayı fotoğraf ve videolarımızla Kaş'ı tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:07
  1. Antalya
  2. dalgıçlık
  3. dalış
  4. Kaş
  5. su altı
  6. TSSF

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Vatan olmayınca biz olsak ne olur" diyerek şehadete yürümüş
    1. "Vatan olmayınca biz olsak ne olur"..
    2. Dünyada en çok okunan ikinci şiir..
    3. "Her türlü tedbiri aldım, ailemle de..
    4. Duyurusunu sosyal medyadan yaptılar!..
    5. Ağırlığının 3 katını kaldıran..
    6. Gelinlik fiyatları dudak uçuklattı
    7. Otomobilin camından sarktı, çantayı..
    8. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    9. Hafter gözünü Giryan'ın alternatifi..
    10. Selim Ay: “Önümüzdeki yıllarda hedefim..
    11. Burhaniye’de çöplük yangını korkuttu
    12. Otomobil takla attı: 1 yaralı
    13. Kocaeli’de KPSS sınavı için ulaşıma ek..
    14. Güney Kore'den Japonya'nın iddiaları..
    15. "Trezeguet, ya 15 milyon avroyu..
    16. Zeytinköy güneşle aydınlanacak
    17. GRAFİKLİ - Mete Gazoz yükselişini..
    18. Proje geliştir, 720 bin lira destek al!
    19. Van esnafının kanalizasyon ve doğalgaz..
    20. Parkta otururken önlerine ebabil düştü
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!