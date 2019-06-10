0553 313 94 23

Mavi bayraklı plajlarda su cimnastiği

Muratpaşa Belediyesi, Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda devam eden su cimnastiği kurslarını bu yaz mavi bayraklı falez plajlarına taşıyor.

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:55
Mavi bayraklı plajlarda su cimnastiği

Muratpaşa Belediyesi, Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda devam eden su cimnastiği kurslarını bu yaz mavi bayraklı falez plajlarına taşıyor. Erenkuş ve Konserve Koyu falez plajlarında Cuma hariç hafta içi her gün Muratpaşa cimnastik yapacak.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın sporda toplumcu yaklaşım modelinin en büyük organizasyonu spor okullarında yaz dönemi başlıyor. Yaz spor okulları, çocuklar ve gençler için 14 ve yetişkinler için 7 ayrı branşta gerçekleştirilecek. Çocuk ve gençlere yönelik açılacak branşlardan futbolda yaş aralığı 7-12 olarak belirlendi. Kurslar hafta içi her gün sabah ve akşam olmak üzere Mustafa Çetinkaya ve Uğur Mumcu statları, 75’inci Yıl ve Çağlayan spor tesislerinde gerçekleştirilecek. Tenis branşı ise 7 - 17 yaş grubunu kapsarken antrenmanlar 75’inci Yıl’la birlikte ASTUR ve Oyak spor tesislerinde Cuma hariç hafta içi her gün düzenlenecek. 8 - 14 yaş gurubuna yönelik basketbol kursları ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Dilşad Refizade, Namık Kemal Ortaokulu Aynur Ayan ve Güzeloba İlköğretim Okulu spor salonlarında gerçekleştirilecek.Hentbol ve voleybol branşları ise 8 - 15 yaşa yönelik olarak açılacak ve Süleyman Evcilmen Spor Salonu’yla birlikte 2 salonunda antrenmanlar yapılacak. Taekwondo, judo, güreş, badminton, squash, masa tenisi ve hokey branşlarının da açılacağı yaz dönemi spor okulunda jimnastik ve bale eğitimleri ise 4 - 7 yaş grubuna yönelik olarak düzenlenecek.



Sağlıklı bir yaşam


Muratpaşa Belediyesi, yetişkinlere yönelik squash, badminton branşlarının yanı sıra sağlıklı bir yaşam için fitness, yoga, pilates, aerobik, su cimnastiği ve wellness branşlarını da bu yıl programa aldı. Fitness, Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda pazartesi, salı ve perşembe günleri,Oyak Spor Tesisi ve Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda ise hafta içi her gün gerçekleştirilecek. Muratpaşa Belediyesi, Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda devam eden su cimnastiği kurslarını bu yaz mavi bayraklı falez plajlarına taşıdı. Erenkuş Falez Plajı’nda pazartesi ve çarşamba, Konserve Koyu Falez Plajı’nda ise salı ve perşembe saat 08.30’dan 09.30’a su cimnastiği antrenmanları yapılacak. Bununla birlikte aralarında Teneffüs Park, Yeşilbahçe Mahallesi’nde bulunan Yaşlı Evi ve Erdal İnönü Kent Parkı’nın da bulunduğu 8 noktada pilates ve aerobik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda Cuma günleri yoga, Naim Süleymanoğlu ve Namık Kemal Ortaokulu Aynur Ayan spor salonlarında ise wellness kursları düzenlenecek.



Bisiklet eğitimi


Muratpaşa Belediyesi ayrıca, yaz dönemiyle birlikte 11 mahallede bisiklet eğitimlerine başlıyor. Hafta içi her gün gerçekleştirilecek eğitimler 17 Haziran’da Bayındır Park’ta başlayacak. 15’er günlük dönemler halinde düzenlenecek eğitimler sırasıyla Meltem, Memurevleri,Dutlubahçe, Yenigün,Demircikara, Sinan, Etiler, Bahçelievler, Güzeloluk ve Ermenek mahallerinde gerçekleştirilecek. Eğitimler 30 Kasım’da sona erecek. Bisiklet eğitimleri için kayıtlar muhtarlıklar aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:55
  1. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Çavuşoğlu, IKBY Güvenlik Konseyi Başkanı ile görüştü
    1. Bakan Çavuşoğlu, IKBY Güvenlik Konseyi..
    2. Büyükşehir Belediyesi ekipleri..
    3. AA'nın "Ajans Haberciliği"..
    4. Altun'dan İzlanda'ya kınama
    5. Rakı tüketimi azaldı, Cumhuriyet..
    6. Türkiye’de kişi başına düşen elektrik..
    7. Başkan Pekmezci, birim müdürleriyle..
    8. 100. yılında 19 Mayıs ve Millî..
    9. Sed Caddesi’ne sıcak asfalt
    10. Selanik'te Türk diplomatların araçları..
    11. Sungurlu’da ilk arpa ürünü borsaya..
    12. Gençlerin dikkat dağınıklığına..
    13. (Özel) Cemaat kıbleyi 67 yıl sonra..
    14. Fatsa meydanına kavuşuyor
    15. Başkan Özkan, ailesiyle birlikte..
    16. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    17. ABD’li komutandan tehlikeli sinyal!..
    18. Bakanlık resmen duyurdu! Pençe..
    19. (Özel) Bayram tatilinde su kullanımı..
    20. Gafur Uzuner’in sergisine ilgi
    21. Eskişehir’de süne mücadele çalışmaları..
    22. Başkan Beyoğlu: "Yaşlılarımız milli ve..
    23. Kayıp çocuğun feci ölümü
    24. İzlanda basını rezalete arka çıktı!..
    25. Rüzgardan etkilenen ağaçlar yan yatırdı
    26. "Oktokopter" tasarlayan BTÜ..
    27. Çarşamba’ya 4 milyon liralık içme suyu..
    28. "Kafe Vesto Yeni Nesil Anne..
    29. Ucuz ve taze gıdanın adresi üretici..
    30. Kürek sapıyla gelen Türkiye üçüncülüğü!
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz