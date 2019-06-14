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“Mavi Bayrak” alan işletmelere ödülleri verildi

Muğla’da 2019 yılında mavi bayrak kazanan plaj, marinalar Fethiye ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı törenle ödüllerini aldı.

14 Haziran 2019 Cuma 21:23
“Mavi Bayrak” alan işletmelere ödülleri verildi

Muğla’da 2019 yılında mavi bayrak kazanan plaj, marinalar Fethiye ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı törenle ödüllerini aldı.


Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) düzenlediği Mavi Bayrak Ödül Töreni Fethiye Ece Marina’da gerçekleştirildi. Ödül törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 18. 19. ve 22. dönem CHP Gaziantep milletvekili ve eski turizm bakanlarından Abulkadir Ateş, Mavi bayrağı taşıyacak olan tesis yöneticileri, Belediye başkanları ve davetliler katıldı.


Törende konuşan Bakan Ersoy, amaçlarının sadece turist sayısını arttırmak değil, turizmde elde ettikleri verileri de arttırmak olduğunu, bu anlamda önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Bakan Ersoy, "Turizm verilerini arttırmak istiyorsanız, konaklama dışı harcaması yüksek, nitelikli turiste de konsantre olmamız gerekiyor. Dünyada turizme genel anlamda baktığımız zaman turizm, çok büyük ölçekli algı ve tanıtım konsepti içeriyor. Turizmdeki algınızı yükseltmek için de turizmde sizi ön plana çıkaracak olan değerlerinizin farkındalığını arttırmanız gerekiyor. Bu yarattığınız farkındalık ile değerlerinde tescillenmesi gerekiyor" diye konuştu.


Bakan Ersoy, "Bu tescilleme aşamasında da TÜRÇEV 26 yıldır çok önemli bir görev üstlenmiş durumunda. Biliyorsunuz sadece tescillemeniz de yetmiyor. Önemli olan bu bölgedeki halkın, işletmecilerin eğitimlerinin de sürekli olarak yapılıp, tescillenmiş belgelerinin de korunması ve sürdürülebilir olması gerekiyor. Bu açıdan da TÜRÇEV’e çok büyük bir görev düşüyor. Biz dünyada mavi bayrak sayısı olarak üçüncü sıradayız. 463 tane mavi bayrağa sahip plajlarımız ve marinalarımız var. Mavi bayrakta Antalya birinci, Muğla ise ikinci sırada bulunuyor. Bizim hedefimiz Türkiye olarak birinciliği almak. O yüzden çok çalışmamız lazım. Bu önemli hedefe gelmek için de başta turizm yatırımcılarına, otelcilere ve belediyelere çok büyük görevler düşüyor. Onların gayret etmesi gerekiyor ki biz Türkiye olarak bu hedefimizi gerçekleştirelim. Çok zor bir hedef değil. Mavi bayrak sayısında çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz" ifadelerini kullandı.


Muğla Valisi Esengül Civelek de Muğla’nın Türkiye’de mavi bayraklı 7 marinayla ilk sırada bulunduğunu, mevcut mavi bayraklı plaj, marina, deniz ile kıyıların korunması ve yaşanabilir bir çevre için ilgili kurumlar sivil toplum kuruluşları, TÜRÇEV ile işbirliği içerisinde çalıştıklarını söyledi. Vali Civelek ayrıca, çevresel değerlerin korunup gelecek nesillere aktarılması için mücadele ettiklerini kaydetti.


TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Tevfik Epikmen de mavi bayrağın 55 ülkede uygulanan dünyanın en büyük ve önemli eko etiketi olduğunu dile getirdi. Dünyadaki 55 ülkede programın uluslararası çevre eğitim vakfı tarafından yürütüldüğünü belirten Epikmen, şöyle konuştu:


"Türkiye ayağını da biz temsil ediyoruz. Mavi bayrakla ilgili biz denetimler yapıyoruz. Uluslararası denetimlerden de geçiyoruz. Dünyanın en çok mavi bayrak alan üçüncü ülkesi olduğumuz için bu denetimler çok daha sık yapılıyor. En çok sevindiğimiz nokta mavi bayrak sayımız değil mavi bayrak denetiminde aldığımız puanlar. Bugüne kadar yapılan uluslararası denetimlerde Türkiye en başarılı ülkelerin başında gelmiştir. Bizi esas gururlandıran budur. Çünkü mavi bayrağımıza sahip çıkıyoruz. Mavi bayrağı sadece vakıf çalışanlarıyla değil tüm tesis ve belediyelerimizle çevreye olan sayı, mavi bayrağa olan güvenle büyük bir aile gibi çalışıyoruz".


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise Uluslararası boyutta kataloglara bakıldığında Türkiye’de güvenli plajlar ve teknelerin görüldüğüne işaret ederek, “Bu pazarlama açısından da çok önemli. Şu anda Türkiye’de ikinci sıradayız. Önümüzdeki yıllarda en fazla mavi bayrağa sahip olmayı hak edecek bir iliz" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 21:23
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