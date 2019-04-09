‘Mavi Balina’ şüphesi ekipleri alarma geçirdi

Van’da bir kız çocuğunun Tuşba ilçesindeki Toprak Kale kayalıklarına çıkması, ‘Mavi Balina’ şüphesi nedeniyle ekipleri alarma geçirdi.

Geçtiğimiz günlerde ‘Mavi Balina’ adlı internet oyunu Van’da 14 yaşındaki Sevda Erkaçmaz isimli kız çocuğunun ölümüne neden olmuştu. Toprak Kale kayalıklarında 14 yaşındaki Sevda kendisini boşluğa bırakarak intihar ederken, diğer arkadaşları ise son anda vazgeçirilmişti. Dün saat 17.00 sıralarında yine aynı bölgede bir kızın kayalıklara çıktığı ihbarı, kentteki ekipleri alarma geçirdi. Mavi Balina şüphesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servisi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bu sırada polis helikopteri ise olası bir duruma karşı bölgede tarama yaptı.

Kız çocuğu ikna edildi

Kayalıklardan atlayacağını söyleyen kız çocuğu, yanına giden polis, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çabaları sonucu ikna edildi.

‘Mavi Balina’ isimli oyunla ilişkisi yok

Başarılı çalışma sonucu kayalıklardan indirilen 17 yaşındaki kızın Suriye uyruklu olduğu öğrenildi. Olayın ‘Mavi Balina’ isimli oyunla ilgisi olmadığı belirtildi.