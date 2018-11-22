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Mattis'ten Kaşıkçı açıklaması

ABD Savunma Bakanı James Mattis: - "Başkanların her zaman her konuda lekesiz ortaklarla çalışma özgürlüğü olamıyor"- "Suudi Arabistan şu anda bu çabada (Ortadoğu Güvenlik Ortaklığı) kilit ülkelerden biri. Ortadoğu'da istikrar sağlamak için birlikte çalışmanın yollarını aramak üzere bu çaba sessizce devam ediyor. Kaşıkçı olayından dolayı bu çaba daha aktif, kamuoyuna açık bir şekilde ele alınmıyor şu anda"- "(Cinayetin sorumlularına ilişkin) Ne CIA'in ne de Suudi hükümetinin bunu tam olarak tespit etmiş olduğuna inanmıyorum"

22 Kasım 2018 Perşembe 00:18
Mattis'ten Kaşıkçı açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden kimin sorumlu olduğunun ne ABD Merkezi Haberalma Teşkilatınca (CIA) ne de Suudi hükümeti tarafından tam tespit edilmiş olduğuna inanmadığını söyledi.

Mattis, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon), gazetecilerle bir araya geldi ve çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

Yemen'de sağlanan ateşkese değinen Mattis, "Son beş gündür cephe hatları oldukça sakin. Son üç gündür hiçbir çatışma yaşanmadı." dedi.

Mattis, Suudi Arabistan'ın onayıyla bazı yaralı Husi savaşçıların hastanelere taşınmasına izin verildiğini kaydetti.

Yemen'in bölgede tek sorun olmadığını ayrıca Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkların da devam ettiğini belirten Mattis, Suudi Arabistan'ın öncülüğünde Ortadoğu Güvenlik Ortaklığı'nın kurulmaya çalışıldığını kaydetti.

Mattis, "Suudi Arabistan şu anda bu çabada kilit ülkelerden biri. Ortadoğu'da istikrar sağlamak için birlikte çalışmanın yollarını aramak üzere bu çaba sessizce devam ediyor. Kaşıkçı olayından dolayı bu çaba daha aktif, kamuoyuna açık bir şekilde ele alınmıyor şu anda." diye konuştu.

Kaşıkçı cinayetine yönelik gerçekleri öğrenmeye çalıştıklarını ifade eden Mattis, "Başkanların her zaman her konuda lekesiz ortaklarla çalışma özgürlüğü olamıyor." dedi.

ABD'nin iki prensibi bulunduğunu belirten Mattis, bunlardan birinin cinayeti işleyenlerden veya cinayetle ilişkili olanlardan hesap sorma, diğerinin ise stratejik ilişkileri korumak olduğunu dile getirdi.

Mattis, "Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'ın (Kaşıkçı konusundaki) soruşturmasını izleyen kurumdur. Yönetim bu konuda kongreye danışmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

"Cinayetin sorumluları konusunda CIA'in mi yoksa Suudi Arabistan hükümetinin mi açıklamasına inanıyorsunuz?" sorusuna Mattis, "Ne CIA'in ne de Suudi hükümetinin bunu tam olarak tespit etmiş olduğuna inanmıyorum." yanıtını verdi.


Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 00:18
  1. ABD
  2. kaşıkçı
  3. Suudi Arabistan
  4. Yemen

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