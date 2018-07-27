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Mattis'ten flaş Türkiye açıklaması: Yaptırım ilişkilerimizi etkilemez

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Trump'ın Türkiye'ye yaptırım tehdidinin askeri ilişkileri etkilemediğini, iyi ilişkiler içinde olduklarını söyledi.

27 Temmuz 2018 Cuma 18:32
Mattis'ten flaş Türkiye açıklaması: Yaptırım ilişkilerimizi etkilemez

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım tehdidinin iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkilemediğini, Türkiye ile yakın çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Mattis, Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın ofisinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin, Trump'ın Türkiye yönelik yaptırım tehdidini hatırlatarak, Türk-Amerikan ilişkilerindeki tansiyonun askeri ilişkileri etkileyip etkilemediğini sorması üzerine Mattis, "Türk-Amerikan ilişkileri ve askeri operasyonlarına bir etkisi olmadı. Şu aşamada, Türkiye ile yakın çalışmaya devam ediyoruz." cevabını verdi.

Senato'nun, Türkiye'ye F-35 uçaklarının verilmesini geçici olarak askıya alınmasını savunma bütçesine ilişkin yasa tasarısına eklediği hatırlatılarak, bunun Türk-ABD ittifakını nasıl etkilediğine ilişkin bir soruya ise Mattis, bu tasarının da askeri ilişkileri etkilemediğini ifade etti.

Türkiye ile ABD'nin Münbiç'te ortak devriyelere yakın zamanda başlayacağını da anlatan Mattis, ortak devriyelerin en zaman başlayacağına ilişkin bir soruya karşılık ise, "Tüm planları bir araya getirdik ve planlama iyi gitti. Eğitim ekipmanı İncirlik'e indi. Ortak eğitimlerin ne zaman başlayacağından emin değilim, çünkü önce ekipmanı getirmemiz ve devam etmemiz için tüm koşulları hazırlamamız gerekir." dedi.

Mattis, daha sonra Münbiç'te ortak devriyelerin haftalar içinde başlayabileceğini kaydetti.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 18:32
  1. Münbiç
  2. Mattis
  3. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis
  4. ABD Başkanı Donald Trump
  5. Pentagon
  6. İncirlik
  7. ABD

YORUM YAZ

  • BahadırBahadır1 sa önce
    Bu ne menem iş , askeri f35 verme ,askeri füze verme, ekonomik ambargo uygula,ondan sonra Adana'dan ,kovmasınlar diye ilişkiler falan de ,aklımızla alay ediyorlar çıldırmak içtendeğil.
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