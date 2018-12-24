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Mattis, ABD'nin Suriye'den çekilmesini içeren kararı imzaladı

Amerikan CNN televizyonunun Savunma Bakanlığından iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ocak ayında görevinden ayrılacak olan James Mattis, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine dair kararnameyi imzaladı

24 Aralık 2018 Pazartesi 05:32
Mattis, ABD'nin Suriye'den çekilmesini içeren kararı imzaladı

NEW YORK (AA) - ABD Savunma Bakanı James Mattis'in, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığı bildirildi.

Amerikan CNN televizyonunun Savunma Bakanlığından iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ocak ayında görevi bırakacak Mattis, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine dair kararnameyi imzaladı.

Haberde, kararnamede ABD askerlerinin Suriye'den nasıl ve ne zaman çıkacağına dair bilgilerin yer aldığı, çekilmenin gelecek haftalarda başlayıp ve birkaç hafta sürmesinin beklendiği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından Mattis, görevden ayrılacağını açıklamıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 05:32
  1. ABD
  2. Suriye

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