Mats Hummels, Borussia Dortmund'a dönüyor

Mats Hummels, Borussia Dortmund'a dönüyor19 Haziran 2019 Çarşamba 16:30
BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Borussia Dortmund, Bayern Münih'te forma giyen eski oyuncusu Mats Hummels'i kadrosuna katıyor.
Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Mats Hummels'in Borussia Dortmund'a döneceği ifade edildi.
Bayern Münih ile Borussia Dortmund'un savunma oyuncunun transferi konusunda prensipte anlaşmaya vardığının aktarıldığı açıklamada, transferin sonuçlanması için Hummels'in sağlık kontrolünden geçmesi gerektiği kaydedildi.
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